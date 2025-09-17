다니엘, 절친 2명 우크라이나 전쟁서 전사…전현무 “역사가 아닌 현재 진행형”[TV핫스팟]

사진= MBC ‘이유 있는 건축-공간 여행자’ 방송 화면 캡처

방송인 다니엘 린데만이 전쟁으로 목숨을 잃은 우크라이나 친구들을 떠올리며 안타까움을 전했다.

16일 방송된 MBC 교양 프로그램 ‘이유 있는 건축-공간 여행자’에서는 우크라이나 전쟁에 관한 이야기가 이어졌다. 이날 다니엘 린데만은 “우크라이나 전쟁이 아직 끝나지 않았다. 제 친구 두 명이 전사했다. 매주 몇 번씩 함께 보던 가까운 친구들”이라며 깊은 슬픔을 드러냈다. 이어 그는 “데니스와 폴리라는 이름이 후세에도 기억되기를 바란다”고 덧붙였다.

함께 출연한 전현무 역시 다니엘의 말을 듣고 가슴 아픈 사연을 공유했다. 전현무는 “다니엘과 방송을 함께할 때 우크라이나 상황을 전해주던 친구가 바로 데니스였다. 위급한 현지 소식을 전하며 우리 모두의 안전을 기원하던 친구였는데, 불과 한 달도 안 돼 전사했다는 소식을 들었다”며 충격을 전했다.

전현무는 “그때 전쟁이 끝나지 않았다는 사실을 실감했다. 역사가 아닌 현재 진행형의 현실이라는 걸 느꼈다”고 말했다.

