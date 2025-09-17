배우 유재이, 10월 3일 ‘비연예인♥’과 결혼식 올린다

사진= 배우 유재이. (수컴퍼니 제공)

배우 유재이가 10월 3일 결혼한다.

17일 스포츠서울 보도에 따르면 유재이는 서울 모처에서 일반인 연인과 웨딩마치를 울린다. 두 사람은 오랜 교제를 통해 서로에 대한 신뢰와 사랑을 쌓아왔으며, 오랜 연애 끝에 부부로 인연을 이어가기로 했다.

유재이는 서울예술대학교 연기과 출신으로, 2016년 드라마 ‘마스터-국수의 신’에서 어린 고강숙(이일화 분) 역을 맡으며 연기 활동을 시작했다. 이듬해에는 그룹 엑소 카이와 함께 출연한 드라마 ‘안단테’에서 당찬 고등학생 이시영 역을 맡아 주목받았다.

2019년에는 드라마 ‘어쩌다 발견한 하루’에서 전학생 김수향 역으로 색다른 매력을 보여주며 연기 스펙트럼을 확장했고, 영화 ‘비밥바룰라’, ‘인턴형사 오견식’ 등에도 도전하며 활동 영역을 넓혔다. 2022년에는 활동명을 유재현에서 유재이로 바꾸고 수컴퍼니와 전속 계약을 체결하며 새로운 출발을 알린 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

