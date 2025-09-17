예술인 권리침해 작년 대비 24% 증가…개선 필요성↑

진종오 의원

예술인권리침해 신고 건수가 여전히 증가하고 있는 것으로 나타났다.

17일 진종오 국민의힘 의원이 지난 국정감사 후속 조치사항을 확인하기 위해 한국예술인복지재단으로부터 제출받은 자료에 따르면 예술인권리침해 신고 건수는 지난해 194건에서 올 8월 241건으로 약 24% 증가했다.

또한 수익배분 거부·지연·제한이 여전히 절반 이상을 차지해, 예술인 피해의 구조적 문제가 지속되고 있음을 확인했다.

진 의원은 지난해 국감에서 예술인 권리침해가 심각하고 특히 이에 대한 예술인 권리보호 교육을 담당하는 한국예술인복지재단의 교육 커리큘럼의 콘텐츠 부실 등을 지적한 바 있다.

최근 5년간 유형별 예술인권리침해행위 신고 접수 현황. 한국예술인복지재단 제공

진 의원은 “수익배분 문제와 불공정 계약은 단순한 민사 분쟁을 넘어 예술인의 생존권을 위협하는 고질적 구조”라며 “한국예술인복지재단의 예술인 권리보호 교육이 형식적 법령 나열을 넘어 현장 사례와 인성·윤리 교육을 아우르는 통합형 교육으로 전환해야 한다”라고 강조했다.

진 의원은 향후 문체위 활동을 통해 예술인 권리보호를 위한 노력이 일회성 국감 질의로 끝나지 않도록 권리침해 유형별 대응 강화, 교육 다양화 및 콘텐츠 질 제고, 피해 구제 절차 신속화 등을 지속 점검하며 제도 개선을 추진할 예정이다.

이주희 기자 jh224@segye.com

