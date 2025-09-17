‘더 딴따라’ 영빈, 오늘(17일) 데뷔…JYP 지원사격

가수 영빈(YOUNGBIN)이 독보적인 콘셉트로 가요계에 데뷔한다.

영빈은 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘Freak Show(프릭쇼)’를 발매하고, 동시에 JYP엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 ‘Freak Show’ 뮤직비디오를 공개한다.

동명의 타이틀 ‘Freak Show’는 리드미컬한 베이스와 시원한 기타 라인이 돋보이는 팝 댄스곡으로, ‘타고난 다름’을 숨기지 않고 자랑스럽게 승화시키는 당당한 태도를 유쾌한 언어유희로 표현했다. 여기에 원곡의 개성과 정체성을 그대로 살린 영어 버전까지 수록된다.

특히 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 직접 작곡에 참여해 완성도를 높였으며, 위트 있는 표현으로 곡에 생동감을 더한 가사에는 전간디와 영빈이 함께해 아티스트 본연의 색채를 한층 짙게 그려냈다.

앞서 영빈은 지난 5일 ‘Freak Show’ 인트로 필름을 시작으로 콘셉트 포토, 티징 이미지, 퍼포먼스 비디오, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 공개하며 기대감을 더했다. 특히 지난 15일과 16일 공개된 ‘Freak Show’ 뮤직비디오 티저에는 영빈의 비범한 취향과 강렬한 비주얼이 담겨 호기심을 극대화했다.

영빈은 지난 1월 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘더 딴따라’에서 준우승을 차지, 넘치는 끼와 탄탄한 실력을 선보이며 무한한 가능성을 입증했다. 노래, 춤, 연기, 무대 연출 등 다채로운 장르에서 만능 엔터테이너로서 존재감을 드러낼 영빈의 활약에 관심이 집중된다.

