[SW포토]롯데에 지명된 신동건

프로야구 롯데에 지명된 신동건(가운데)이 17일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 KBO 리그 신인드래프트에서 박준혁 단장(오른쪽)과 아버지와 함께 기념촬영을 하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

