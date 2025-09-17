혼다코리아, 클래식 네이키드 진수…두 모델 새로 발표

GB350

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 미들급 클래식 네이키드 모터사이클 ‘GB 시리즈’의 신모델 2종 ‘GB350’과 ‘GB350S’를 국내 최초로 출시한다고 17일 밝혔다. 혼다코리아는 국내 고객 니즈를 반영하여 지난해 10월 발매한 ‘GB350C’에 이어 단 1년 만에 GB350, GB350S를 새롭게 선보이며 로드스터의 새로운 기준이자, 클래식 네이키드 모터사이클의 정석인 ‘GB시리즈’ 라인업을 완성했다. GB350, GB350S는 오는 19일 공식 발매되며, 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러 및 판매점서 구매 가능하다.

혼다 GB시리즈는 일상부터 여행까지 즐거운 라이딩을 선사하는 ‘혼다 베이직 로드스터(Honda Basic Roadster)’라는 콘셉트와 ‘Feel a Good Beat(기분 좋은 고동감을 경험하라)’라는 슬로건 아래 개발됐다. 독보적인 레트로 스타일링에 첨단 기술을 결합해 라이더의 개성을 표현할 수 있는 아이템이자 입문자부터 베테랑 라이더 모두에게 모터사이클 본연의 주행의 즐거움을 선사한다. 특히 다루기 쉬운 경량 차체 구조와 저회전 영역에서도 높은 출력과 토크를 발휘하는 엔진으로 125cc 이하의 소형 모터사이클에서 미들급 모터사이클로 스텝 업 하고자 하는 라이더에게도 최적의 선택지다.

GB350 및 GB350S의 스타일링은 클래식한 디자인과 현대적 기술을 조화시켜 독보적인 존재감을 드러낸다. 슬림한 파이프 프레임과 볼륨감 있는 연료탱크, 수직 형태의 엔진 등 핵심 요소를 조화롭게 배치해 균형 잡힌 실루엣을 구현했다. 특히, 엔진 주변부에 여백을 두는 설계를 적용해 GB 시리즈만의 절제된 고동감을 시각적으로 표현하고, 클래식 네이키드 로드스터의 조형미와 정통성을 강조하는 매력적인 스타일링을 완성했다.

여기에 GB350은 안정적인 차체 비율을 기반으로 전용 스텝, 펜더, 사이드 커버 등에 다양한 크롬 디테일을 더해 로드스터의 차분한 클래식 감성과 고급스러운 분위기를 강조했다. 반면, GB350S는 숏 펜더와 17인치 와이드 리어 타이어, 매트 블랙 머플러, 더 낮고 멀어진 포지션의 핸들바, 긴 시트와 사이드 커버 등 전용 사양을 적용해 GB350과는 차별화되는 스포티한 느낌을 주고 와일드하고 적극적인 주행감을 제공한다.

두 모델 모두 348cc 공랭식 단기통 엔진을 탑재해 최고출력 21.1ps/5,500rpm, 최대토크 3.0kg.m/3,000rpm을 발휘하며, 동급 대비 우수한 주행 성능을 갖췄다. 저속 구간에서도 풍부한 토크를 제공해 마치 엔진과 대화하듯 자연스러운 주행 리듬을 느낄 수 있으며, 단기통 엔진 특유의 기분 좋은 고동감과 묵직한 저음 사운드는 장거리 투어링에서 쾌적한 승차감은 물론, 주행의 즐거움을 더한다. 후륜에는 GB350의 경우 18인치 휠을 적용해 밸런스를 높였고, GB350S에는 17인치 휠을 탑재해 스포티한 주행감각을 살렸다.

GB시리즈는 차체를 경량화하고 무게 중심과 시트고를 낮게 설계하고, 어시스트 & 슬리퍼 클러치를 탑재하는 등 라이더 중심 설계로 안정적인 조작감을 제공하며, 취급용이성 또한 높은 것이 장점이다. 여기에 2채널 ABS, 혼다 셀렉터블 토크 컨트롤(HSTC), 비상 정지 신호(ESS) 등 첨단 안전 사양을 탑재해 다양한 노면 및 주행 환경에서도 안정적인 라이딩이 가능하다.

모든 등화기류에는 LED 라이트를 적용했으며, 아날로그 속도계와 LCD 디스플레이를 조화롭게 배치한 클래식한 원형 미터를 탑재했다. 너클가드, 리어 캐리어, 와이드 스텝, 새들백 등 총 18종의 순정 액세서리도 함께 출시되어 나만의 GB를 만들어가는 재미를 느낄 수 있다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “GB350은 클래식한 감성과 뛰어난 주행 밸런스를 모두 갖춘 밸런스 로드스터, GB350S는 스포티한 감각과 현대적인 외관을 더한 스포티 모던 로드스터”라고 설명하며, “고객분들께서 오래 기다려 주신 GB 시리즈 완성체를 선보일 수 있게 되어 기쁘고, 더 많은 고객분들이 GB 시리즈와 함께 개성 넘치는 자신만의 라이딩 라이프를 즐기실 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.

GB350과 GB350S의 가격은 각각 600만원대 초반이며 19일 공식 발매된다. GB350은 맷블랙, 화이트, 블루(투톤) 총 3가지 컬러로, GB350S는 그레이 단독 컬러로 판매된다. 혼다 GB 시리즈는 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러뿐만 아니라 판매점에서도 구매 가능하며, 자세한 사항은 혼다 모터사이클 공식 홈페이지 및 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러와 판매점에 문의하면 된다.

