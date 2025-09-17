홍대서 대만 유튜버 폭행 피해 주장…가해자는 중국 국적 20대 남성

서울 마포구 홍대 인근에서 대만 국적 여성 유튜버가 폭행당한 사건과 관련해 경찰이 내사에 착수했다. 사진 = 유튜브

서울 마포구 홍대 인근에서 대만 국적 여성 유튜버가 폭행당한 사건과 관련해 경찰이 내사에 착수했다.

17일 서울 마포경찰서는 “마포구 홍대 인근에서 발생한 대만 유튜버 폭행 사건과 관련 내사에 착수했다”고 밝혔다.

경찰에 따르면, 지난 15일 오전 5시 20분께 홍대 인근에서 당초 한국인 남성으로 알려졌던 20대 남성 A씨가 대만 국적 여성 유튜버 B씨 등 2명을 폭행한 사건이 벌어졌다. 하지만 경찰 조사 결과, A씨는 중국 국적인 것으로 확인됐다.

A씨는 당시 B씨 일행에게 “같이 하룻밤을 보내자”고 제안했으며, 이를 거절당하자 폭행한 것으로 전해졌다.

사진 = 유튜버 B씨 SNS 계정

사건 이후 B씨는 한국인 남성에게 폭행을 당했다고 주장하면서 폭행당해 멍이 든 사진 등을 SNS에 게재했다. 또 자신의 유튜브에 피해 사실을 밝히며 한국 경찰의 대처가 미흡했다고 폭로하기도 했다.

이에 대만 외교부는 “주한 대만 대표부가 한국 경찰과 접촉해 법에 따라 처리하도록 요청했으며 A씨에게 필요한 지원을 제공할 것”이라고 밝혔다.

경찰은 사건 직후 A씨를 임의동행해 조사한 뒤 귀가 조치했으며, 향후 사건 관련자들을 추가로 조사해 정확한 범행 동기를 확인할 계획이라고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]