‘라오어2 韓 배우’ 박천국, 조용히 군 입대…SNS로 뒤늦은 소식

배우 박천국이 조용히 군에 입대한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

지난 16일 박천국은 인스타그램에 ‘2025.06.24’라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 올렸다. 사진 속 박천국은 동기들과 함께 나란히 서서 카메라를 향해 환하게 웃고 있어 담백하지만 따뜻한 입대 인사를 전하는 듯한 분위기를 자아냈다

1998년생인 박천국은 드라마 ‘여자를 울려’,‘ 타인은 지옥이다’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸고, 최근 HBO 인기시리즈 ‘더 라스트 오브 어스’ 시즌2에서 리언 박(Leon Park) 역을 맡아 할리우드 시청자에게 눈도장을 찍었다. 최근 해외 활동을 이어가던 가운데 조용히 군 복무를 준비해 온 것으로 전해졌다.

관계자는 “해외 작품에서 가능성을 증명한 만큼, 복무 이후 한층 더 성장한 배우로 돌아올 것”이라며 “군 복무를 마친 뒤의 행보가 더욱 주목된다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

