오르다피부과, 온다리프팅 도입… “비수술 리프팅 강화 “

서울 오르다피부과 서성훈 대표원장(피부과 전문의)은 최근 온다리프팅 장비를 도입, 피부 탄력과 윤곽 개선을 위한 리프팅 시술 프로그램을 본격적으로 운영한다고 밝혔다.

그에 따르면 온다리프팅은 극초단파 마이크로웨이브 기술을 활해여 피부 깊숙한 진피층 및 피하지방층까지 균일하게 열을 전달하고, 콜라겐 재생 및 탄력 강화를 유도하는 비침습적 리프팅 시술이다.

얼굴 윤곽이 무너졌거나 탄력이 감소한 부위에 열에너지를 통해 자연스럽고 강력한 리프팅 효과를 기대할 수 있어 최근 피부과 및 의료 미용 분야에서 주목받고 있다.

서성훈 원장은 “피부과 전문의로서 리프팅 시술은 단순한 장비 사용이 아니라, 개인의 피부 상태에 맞는 에너지 설정과 시술 깊이의 정밀한 조절이 무엇보다 중요하다고 생각한다”며 “온다리프팅은 기존 고주파나 HIFU 장비로 도달하기 어려웠던 부위까지 안정적인 에너지 전달이 가능해, 복합적인 노화 개선에 도움을 줄 수 있다”고 밝혔다.

이어 “정밀함과 효과에 집중한 시술을 위해선 피부 구조에 대한 깊은 이해가 필요하다”며 “앞으로도 환자 개인의 피부 고민에 맞춘 맞춤형 리프팅 솔루션을 제공해 보다 자연스럽고 만족도 높은 리프팅 결과를 전해드릴 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

