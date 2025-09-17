‘UFC 진출 또 무산’ 황인수, 맥코리 타격에 밀리며 판정패

사진=UFC 제공

세계 최고 종합격투기(MMA) 무대 UFC의 문은 호락호락하지 않았다. ‘코리안 좀비’ 정찬성의 지도 하에 옥타곤에 오른 황인수의 UFC 진출이 좌절됐다.

황인수(8승2패)는 17일(한국 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 열린 ‘데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS) 시즌9 에피소드6’ 미들급 경기에서 패디 맥코리(아일랜드)에게 3라운드 경기 후 만장일치 판정패(27-30, 27-30, 27-30)했다.

타격 싸움에서 밀린 끝에 모든 라운드를 내줬다. 장신(191㎝)의 맥코리는 우월한 기동력과 타격 기술로 93대 37로 유효타에서 2.5배 앞섰다. 맥코리는 머리(34), 몸통(35), 다리(24)에 골고루 타격을 적중시켰다. 체크훅과 프론트킥, 오블릭킥, 스피닝 백엘보 등 다채로운 타격을 자유자재로 구사했다.

반면 황인수의 공격은 거의 맥코리에게 닿지 않았다. 황인수의 타격 기회가 보이면 맥코리는 클린치로 붙어 흐름을 끊었다. 정찬성은 1라운드 끝나고 코너로 돌아온 황인수에게 “상대가 널 많이 연구했다”며 “오른손 단타가 아닌 연타를 던지라”고 주문했다. 하지만 황인수는 단타 위주의 공격을 이어가는 등 아쉬운 전술 이행을 보였다.

2라운드까지 뒤진 황인수는 3라운드에 피니시를 위해 강하게 압박을 걸었다. 마침내 펀치가 몇 차례 들어가며 맥코리를 철창으로 몰아넣었으나, 맥코리가 침착하게 황인수의 오른손을 컨트롤하고 빠져나갔다. 이후 맥코리가 테이크다운을 성공하며 승리를 굳혔다.

이로써 황인수의 UFC 진출은 무산됐다. 지난해 말 ‘루킹 포 어 파이트’에 이어 두 번째 도전이었다. 데이나 화이트 UFC 회장 겸 최고경영자(CEO)가 지켜보는 가운데 경기를 치렀지만 이번에도 기회를 살리지 못했다.

한편 이날 황인수를 꺾은 맥코리도 UFC 계약을 얻지 못했다. DWCS는 UFC 계약이 걸린 오디션이다. 화이트가 경기를 지켜보고 마음에 드는 선수를 계약한다. 보통 승자를 계약하지만, 명승부를 보여줄 경우 패자를 영입하기도 한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

