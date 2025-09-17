날개 제대로 달았다! 김하성, DH 2경기서 3안타…애틀랜타 이적 후 타율 0.313

애틀랜타 브레이브스 김하성. 사진=AP/뉴시스

이적 후 펄펄 난다.

애틀랜타 브레이브스에서 뛰는 김하성이 연일 활약하고 있다. 17일 미국 워싱턴DC의 내셔널스파크에서 끝난 2025 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 더블헤더 1차전에 6번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타 2득점을 기록했다. 이어진 2차전에선 7회초 대타로 출전해 2타수 1안타 1득점을 올렸다.

타율이 껑충 뛰었다. 김하성은 이날 2경기에서 도합 6타수 3안타 3득점을 기록했다. 0.238이었던 시즌 타율은 0.250으로 크게 올랐다. 흐름이 좋다. 최근 5경기서 연속으로 안타를 때려냈다. 애틀랜타 이적 후 타율만 보면 0.313이다. 이적 후 제대로 상승세를 탄 셈이다.

이날 김하성은 2회초 첫 타석에서 삼진을 당한 뒤 팀이 0-2로 뒤진 4회초 1사에서 기회를 만들었다. 우중간 안타로 출루했고, 마이클 해리스의 안타와 엘리 화이트의 땅볼로 홈 베이스를 밟았다. 5회초엔 내야 뜬공으로 물러났으나 8회초 1사에 다시 우전 안타를 때려 멀티히트를 작성했다. 해리스와 비달 브루한의 연속 안타에 득점을 추가했다. 애틀랜타는 워싱턴을 6-3으로 제압했다.

2차전에서도 빛났다. 김하성은 0-0으로 팽팽하던 7회초 2사 3루에서 대타로 출격했다. 하지만 결과는 삼진. 배트를 더 세게 쥐었다. 팀이 1-0으로 앞선 연장 10회초 1사 2루에서 중전 안타를 신고했다. 후속 타자 주릭슨 프로파의 볼넷으로 2루에 안착했고 맷 올슨의 3루타로 홈을 밟았다. 애틀랜타는 연장 10회에만 5점을 획득해 5-0으로 승리하며 4연승을 달렸다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

