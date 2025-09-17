손흥민의 추석 축포, ENA에서 본다

사진=ENA 제공

손흥민(LAFC)의 추석 축포, ENA에서 볼 수 있다.

KT ENA는 관계사 더스카이케이(SKY K)가 중계하는 10월6일 LAFC-애틀랜타 유나이티드FC전을 ENA채널과 동시 생중계 한다고 17일 밝혔다.

ENA채널은 이번 스포츠 중계를 통해 장르 확장을 선보인다는 계획이다.

10월6일은 추석으로 손흥민의 소속팀인 미국 메이저리그 사커(MLS) LAFC와 애틀랜타전이 열린다. 방송은 오전 10시에 시작한다. 이영표 해설위원과 이광용 캐스터가 호흡을 맞춘다.

손흥민은 지난 14일 미국 캘리포니아주 산타클라라 리바이스 스타디움에서 열린 2025시즌 MLS 서부 컨퍼런스 원정 경기 산호세 어스퀘이크스전에 선발 출전해 킥오프 53초 만에 선제골을 터뜨리며 존재감을 폭발했다.

한편 더스카이케이(SKY K)는 지난 3월부터 MLS의 중계를 시작했다. 스카이스포츠(skySports)는 오는 10월1일자로 ‘ENA SPORTS’로 사명 변경을 앞두고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

