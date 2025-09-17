미스틱스토리X바른손, 전략적 MOU…‘K팝·K뷰티’ 시너지 기대

종합 엔터테인먼트 콘텐츠 기업 미스틱스토리가 바른손과 전략적 MOU를 체결하고 글로벌 비즈니스 역량을 강화한다.

17일 미스틱스토리는 228개국 소비자들을 사로잡은 글로벌 K-뷰티 플랫폼 '졸스(JOLSE)'의 운영사인 바른손과 전략적 MOU를 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 미스틱스토리는 K-팝을 넘어 K-뷰티까지 공략, 새로운 영역을 개척하는 동시에 다채로운 협업을 선보인다.

또한, 미스틱스토리는 지난 7월 '졸스(JOLSE)'와 아크(ARrC)의 협업을 통해 한정판 기획 상품 '글로우 박스'를 선보인 가운데, 오픈 10분 만에 1500세트를 완판시키며 K-팝은 물론 K-뷰티 팬들의 이목까지 집중시킨 바 있다. 이에 미스틱스토리와 바른손은 특별 기획상품, 글로벌 캠페인 등 다양한 콘텐츠를 예고하며 다시 한번 이목을 집중시키고 있다.

특히, 글로벌 리스너들에게 많은 사랑을 받고 있는 아티스트부터 콘텐츠까지 다양한 부문을 선보이고 있는 미스틱스토리는 특색 있는 국내 뷰티 브랜드를 전세계에 알리고 있는 졸스와 '스토리'라는 공통된 철학을 바탕으로 K-컬처의 확산을 위한 새로운 시너지를 창출한다.

이에 미스틱스토리 관계자는 "이번 협약을 계기로 바른손과 함께 신선한 K-뷰티 상품과 혁신적인 사업 모델을 선보이며 시장 확대에 나설 예정"이라며, "앞으로 음악과 뷰티를 결합한 기획 상품과 글로벌 프로젝트를 연이어 선보여 K-뷰티 사업의 새로운 지평을 열어갈 것"이라고 전했다.

미스틱스토리는 가수, MC, 배우 매니지먼트 및 예능, 드라마, 공연, 영화 제작까지 폭넓은 사업 영역과 차별화된 콘텐츠로 대중문화를 선도하는 종합 엔터테인먼트 기업이다. 대표 프로듀서인 가수 윤종신을 필두로 음악을 비롯한 여러 부문에서 독창적인 스토리를 구축해 가고 있다.

윤종신, 김영철, 김이나를 비롯해 크로스오버와 트로트 장르를 넘나들며 '新 국민가수'로 떠오르고 있는 손태진, 중독성 있는 음악과 압도적인 무대 장악력으로 '페스티벌계 황제' 존재감을 과시 중인 데이브레이크(Daybreak), 각종 페스티벌의 헤드라이너로 나서며 밴드 붐의 주역 중 하나로 자리매김한 루시(LUCY), 독보적이고 완성도 높은 스토리와 탄탄한 실력을 바탕으로 새로운 '콘셉추얼 K팝 아이콘'으로 부상 중인 빌리(Billlie), 강렬한 퍼포먼스와 음악성을 가진 신인 남자 아이돌로 케이팝 팬들의 마음을 단번에 사로잡은 '글로벌 Z세대 아이콘' 아크(ARrC) 등 음악성과 대중성을 모두 갖춘 실력파 아티스트들과 프로듀서 및 작가진이 소속돼 있다.

바른손 관계자는 "이번 협약은 단순한 브랜드 협업을 넘어, K뷰티와 K팝의 강점을 결합해 글로벌 소비자에게 새로운 경험을 제공하는 의미 있는 시도"라며 "여러 엔터테인먼트사와 협업을 준비해 K뷰티의 글로벌 확장을 선도할 것"이라고 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]