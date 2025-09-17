“동아제약이 만든 고양이 영양제 체험하세묘”… 벳플, 올해도 '궁팡' 나선다

고양이 전문 박람회 ‘궁디팡팡 캣페스타’에 참가하는 벳플 포스터. 동아제약 제공

동아제약의 펫헬스케어 브랜드 ‘벳플’이 2025 궁디팡팡 캣페스타에 참가한다고 17일 밝혔다.

궁디팡팡은 캣페스타는 국내 최대 규모의 고양이 전문 박람회로, 이번 행사는 오는 19~21일 경기 고양시의 킨텍스에서 열린다. 270개 이상 브랜드가 참여해 고양이를 위한 펫푸드, 용품, 서비스 등으로 고양이 집사와 만나는 자리다.

벳플은 ‘우리아이 마음을 잘 아는, 벳플’이라는 브랜드 슬로건 아래 부스를 구성하고, 반려묘의 구강과 장 건강을 한 번에 케어할 수 있는 ‘벳플락토덴탈’ 체험 키트를 현장에서 제공한다. 락토덴탈은 다니스코유산균과 구강 특화 유산균이 배합, 면역과 장 건강은 물론 구강 건강까지 종합적으로 관리할 수 있는 제품이다.

또한 현장 구매 고객 대상으로 전 제품 2개 구매 시 1개 제품을 추가 증정하는 이벤트도 진행한다.

벳플 관계자는 “궁디팡팡 캣페스타는 집사들과 직접 소통하며 제품을 소개하고, 현장 반응을 확인할 수 있는 중요한 기회”라며 “지난해부터 현장에서 벳플 제품을 체험한 고객들의 긍정적 반응이 실제 구매로 이어지고 있다”고 말했다.

벳플은 반려동물의 몸 건강뿐 아니라 마음건강까지 돌보는 마인드 풀 펫 헬스케어(Mindful pet health care)를 지향한다. 동아제약 수의사가 직접 개발에 참여해 반려견 3종(관절케어, 눈케어, 스트레스케어)과 반려묘 3종(헤어볼케어, 요로케어, 스트레스케어) 등 제품을 구비했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

