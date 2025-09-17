‘나는 솔로’ 27기 정숙, 허위사실 유포에 법적 대응…“정신적 고통 심각”

‘나는 SOLO(나는 솔로)’ 27기에 출연해 화제를 모았던 정숙이 자신을 둘러싼 악성 루머와 인신공격에 강경 대응에 나섰다. 사진 = 유튜브 ‘촌장엔터테인먼트TV’

‘나는 SOLO(나는 솔로)’ 27기에 출연해 화제를 모았던 정숙이 자신을 둘러싼 악성 루머와 인신공격에 강경 대응에 나섰다.

한 매체에 따르면, 정숙은 지난 16일 경북 포항북부경찰서에 정보통신망법상 명예훼손 및 모욕 혐의로 총 30명을 고소했다.

정숙은 방송 도중 불거진 학교 폭력 의혹에 대해 전면 부인하며, 지난 7월부터 최근까지 디시인사이드 ‘나는 솔로 갤러리’ 게시판에 “걸레 인증한 X”, “학폭 인간쓰레기”, “포항 흑인X” 등 인격을 모욕하는 게시물과 함께 “학창 시절 일진과 어울렸다”는 식의 허위사실들에 대해 강경 대응하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

앞서 정숙은 ‘나는 솔로’ 제작사 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트’에 출연해, 학교폭력 가해자라는 의혹은 사실무근이라며 직접 해명한 바 있다. 그는 “정숙이 전교 왕따였던 아이를 발로 밟아 괴롭혔다”, “정숙이 사람을 놀리고 이간질해 학창 시절 관계가 악화됐다”는 식의 주장이 사실과 다르다고 강조했다.

정숙은 공식 입장문을 통해 “‘나는 솔로’ 출연 후 저의 모습을 다루는 유튜브 영상이 수도 없이 생성되고, 불특정 다수가 저에 대한 허위사실 유포와 비방, 조롱을 했다. 이로 인해 저는 큰 정신적 고통에 시달리고 있으며 일상생활의 평온함도 잃어버렸다”고 토로했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

