우리 고양이가 배변문제 겪는다면?… ‘궁팡’ 건강백서캣 찾아가라옹

건강백서캣이 오는 19∼21일 궁디팡팡캣페스타에서 알릴 신제품 ‘프리미엄 케어 데일리 컴포트’ 제품 사진. 건강백서캣 제공

글로벌 동물영양 전문업체 카길의 펫뉴트리션 브랜드 ‘건강백서캣’이 2025 궁디팡팡 캣페스타 일산에 참가해 전국의 고양이집사를 만난다고 17일 밝혔다.

궁디팡팡 캣페스타는 국내 최대 규모의 고양이 전문 박람회로, 이번 34회 행사는 오는 19~21일 경기 고양시의 킨텍스 제2전시장에서 열린다.

건강백서캣은 160년 역사 카길의 동물영양 설계 노하우가 담긴 펫푸드 브랜드다. 까다로운 품질 기준과 철저한 안전성 검증을 바탕으로, 반려동물의 영양 균형을 고려한 맞춤형 제품으로 반려묘 가정의 사랑을 받고 있다.

이번 행사에서 건강백서캣은 신제품 ‘프리미엄 케어 데일리 컴포트’를 알린다. 지난달 출시된 이 제품은 고양이의 배변 문제를 개선하는 기능성 사료로, 차전자피(수용성 식이섬유)와 자체 개발한 포스트바이오틱스(Trupet)를 함유했다.

아울러 건강백서캣은 브랜드 체험존과 다양한 이벤트로 소비자 접점을 강화할 예정이다. 다양한 샘플과 굿즈, 경품을 제공한다. 네이버 브랜드 스토어를 연동한 무료 내일배송 서비스 및 할인 구매 혜택도 마련했다.

브랜드 마케팅 담당자는 “궁디팡팡 캣페스타를 통해 고양이 보호자들에게 브랜드의 철학을 전할 예정”이라며 “카길의 전문성과 노하우를 바탕으로 건강백서의 전문성과 브랜드 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.

한편 건강백서캣은 ‘골드 인, 골드 아웃(Gold In, Gold Out)’이라는 품질 철학 아래 좋은 원료가 좋은 제품을 만든다는 원칙을 기반으로 운영된다. HACCP 인증 및 ISO 수준의 품질관리 시스템을 갖추고 있으며, 6대 톡신 모니터링을 통해 보다 높은 기준의 품질 관리를 실현한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

