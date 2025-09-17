박완규, 알고 보니 과수원집 아들…스테이씨 시은X윤과 자존심 대결 (긴머리 휘날리며)

박완규가 어린 시절 과거를 깜짝 공개했다.

17일 방송되는 KBS 2TV ‘긴머리 휘날리며’에서 두 번째 긴머리즈 여정에 M지니로 합류한 STACY(스테이씨)의 시은X윤과 함께 복숭아 농장을 찾은 박완규는 과거 ‘과수원집 아들’ 출신이라는 사실을 깜짝 공개하며 복숭아 수확에 남다른 노하우를 선보일 것을 예고했다.

또한 복숭아 수확 도중 즉석에서 스테이씨의 제안으로 ‘제1회 미스 복숭아 대회’가 개최돼 의외의 자존심 싸움을 벌이게 됐다고. 과연 전직 과수원집 아들 박완규가 진가를 발휘할 수 있을지 궁금증이 증폭되고 있다.

저녁 만찬 후에는 김종서가 설거지 벌칙을 건 게임을 제안한다. 이에 긴머리즈는 로커의 자존심을 걸고 승부욕을 불태웠고, 스테이씨 시은과 윤 역시 물러섬 없는 모습으로 긴장감을 넘어 비장함까지 감돌아 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, 앞선 여행에서 펼쳐진 ‘수박씨 뱉기 게임’에서도 긴머리즈는 의외의 승부욕을 보여준 바 특히 지난번 실격패를 당했던 김종서는 더욱 심기일전하며 치열하게 게임에 임했다는 후문이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

