로이킴, 18일부터 공식 팬클럽 ‘로이로제’ 2기 모집 시작

싱어송라이터 로이킴이 공식 팬클럽 ‘ROYROSE(로이로제)’ 2기 모집에 나선다.

로이킴은 16일 공식 SNS를 통해 공식 팬클럽 ‘ROYROSE(로이로제)’ 2기 모집 소식을 알리며 직접 그린 포스터를 공개해 의미를 더했다.

포스터는 러블리한 핑크빛 편지지를 배경으로 ‘2nd FANCLUB ROYROSE RECRUITMENT’라는 문구가 아기자기한 글씨체로 담겨 있어, 팬들에게 보내는 러브레터를 연상케 한다.

공식 팬클럽 ‘ROYROSE’ 2기는 오는 18일부터 10월 1일까지 Plus Chat 앱 내 로이킴 커뮤니티를 통해 가입할 수 있다. 모집 관련 세부 안내와 이벤트 참여 방법은 로이킴 공식 SNS와 커뮤니티 공지를 통해 확인 가능하다. 또한, 이번 2기 멤버십과 별도로 ‘CHAT(챗)’ 서비스도 오픈하여 팬들과 함께하는 특별한 소통을 이어갈 예정이다. 이처럼 로이킴은 1기에 이어 2기 ‘ROYROSE(로이로제)’에게 다양한 혜택과 이벤트를 마련해 팬 소통을 강화할 계획이다.

현재 로이킴은 자작곡 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’, ‘있는 모습 그대로’ 등을 비롯해 드라마 OST와 다양한 아티스트와의 컬래버레이션을 이어가며 음악적 스펙트럼을 확장하고 있다. 최근에는 가수 임영웅의 두 번째 정규 앨범 ‘아임 히어로 2’ 수록곡 ‘그댈 위한 멜로디’를 작곡·작사했으며, 가수 이찬원이 10월 발매 예정인 정규 2집 작업에도 참여했다. 또한 배우 추영우가 첫 가창에 도전한 신곡 ‘시간이 멈췄으면’의 작곡·작사 및 프로듀서로 활약해 따뜻한 호평을 얻으며 활동을 이어가고 있다.

다양한 음악 활동과 더불어 팬들과의 꾸준한 소통을 이어가며 싱어송라이터로 독보적인 존재감을 드러내온 로이킴의 향후 행보에 더욱 기대가 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

