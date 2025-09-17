대만 여성, ‘원나잇 제안’ 거절하자 한국 남성들에게 폭행당해

대만 국적 여성 유튜버가 홍대 거리에서 한국인 남성 2명에게 무차별 폭행을 당한 사건이 발생해 충격을 주고 있다. 사진 = A씨 SNS 계정

대만 국적 여성 유튜버가 홍대 거리에서 한국인 남성 2명에게 무차별 폭행을 당한 사건이 발생해 충격을 주고 있다.

대만 현지 언론 FTV 등은 지난 15일, 구독자 46만명을 보유한 대만 유튜버 A씨는 지난 14일 밤 서울 마포구 홍대거리에서 한국인 남성 2명으로부터 폭행을 당했다고 보도했다.

당시 A씨는 친구 B씨와 길을 걷다 한국인 남성 2명에게 헌팅과 함께 “하룻밤을 보내자(원나잇)”는 제안을 받았다. 한 남성은 B씨 어깨에 손을 얹고 머리를 쓰다듬는 등 원치 않는 신체 접촉도 이어갔다.

이에 A씨가 “제 친구를 만지지 말아달라. 아무 관계도 아니지 않냐”라고 막아섰지만, 남성은 손가락 욕설과 함께 “집에 데려다주겠다”며 아랑곳하지 않고 재차 스킨십했다. 화가 난 A씨는 남성에게 욕설했고 이때 남성은 A씨의 뺨과 팔다리 등을 폭행한 것으로 전해졌다.

A씨는 B씨를 대피시킨 후 직접 경찰에 신고했다. 이때 남성들은 도주를 시도했고 A씨는 죽을힘을 다해 남성들을 붙잡은 것으로 알려졌다. 이후 경찰은 5분 만에 현장에 도착한 것으로 알려졌다.

그러나 A씨는 경찰의 현장 대응이 미흡했다고 주장했다. 그는 “경찰이 적극적으로 CCTV를 확인하거나 범인을 체포하지 않았다”며 “제 여권을 확인한 뒤 가해자들을 먼저 풀어줬다”고 토로했다. 이어 “단순히 (하룻밤 제안을) 거절했을 뿐인데 이렇게 폭력을 당할 줄 몰랐다”며 “폭행으로 엄지손가락이 부러졌고 온몸이 멍투성이가 됐다”고 호소했다.

A씨는 자신의 SNS를 통해 당시의 폭행 상황과 부상을 공개했다. 그가 올린 사진에는 팔, 다리, 가슴 부위에 시퍼런 멍 자국이 선명히 남아 있었다.

사건 이후 A씨의 SNS에는 한국에서 비슷한 일을 겪었다는 경험담이 쏟아지기도 했다. 한 대만인 여성은 남성이 추근대는 영상과 함께 “(이 남자가) 집에 같이 가자고 했다. 난 곧 휴대전화를 꺼내 촬영을 시작했다. 홍대에 갈 친구들은 이 얼굴을 꼭 기억해라”고 경고하기도 했다.

