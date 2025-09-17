선예, 故 찰리 커크 추모 글 올렸다가 삭제… 극우 인사 추모 논란

그룹 원더걸스 출신 선예가 고(故) 찰리 커크를 추모하는 게시물을 SNS에 올렸다가 논란이 일자 삭제했다. 사진 = 선예 SNS 계정

그룹 원더걸스 출신 선예가 고(故) 찰리 커크를 추모하는 게시물을 SNS에 올렸다가 논란이 일자 삭제했다.

지난 16일 선예는 자신의 SNS에 “이 땅에서 마지막 순간까지도 그는 자신의 구주 예수 그리스도를 전했다”라는 문구가 담긴 커크 추모 영상을 게재했다.

또한 그는 “하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니, 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요, 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이라”라는 요한일서 4장 9~10절 말씀을 함께 덧붙였다.

해당 영상에는 한 여성이 ‘찰리는 우리의 사랑스러운 구세주이신 예수님의 자비로운 품에 안길 수 있다’라고 적힌 연단에 선 모습이 담겨 있었다.

하지만 선예는 이 게시물을 올린 지 얼마 지나지 않아 돌연 삭제했다.

찰리 커크는 미국의 대표적인 극우 청년 활동가로, 도널드 트럼프 전 대통령을 적극 지지해왔다. 그는 지난 10일(현지 시간) 정치 토론 행사에서 총격을 당해 사망했다. 그의 사망 이후 일부 국내외 인사들이 공개적으로 추모의 뜻을 전했으나, 생전 커크의 혐오 발언 이력 때문에 적지 않은 비판을 받고 있다.

앞서 슈퍼주니어의 최시원, 배우 최준용과 진서연도 커크를 추모했다가 대중의 비판에 직면했으며, 유튜버 해쭈 역시 관련 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다가 지적을 받고 사과문을 게재한 바 있다.

