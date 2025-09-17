[BS현장] 트립닷컴, 인천서 로드쇼 포문 연 이유... “한국은 아시아 프리미엄 여행 허브”

“한국은 아시아에서 프리미엄 여행객이 가장 집중된 시장입니다. 아시아 주요 지역과 비교했을 때도 해외 여행 빈도가 높고 다양한 트렌드에 민감하죠. 서울 자체도 도쿄, 상하이, 방콕과 함께 아시아 최고 인기 도시로 꼽힙니다. 트립닷컴이 한국을 첫 해외 ‘트립.베스트’ 글로벌 로드쇼 첫 개최지로 택한 이유입니다.”(써니 순 트립닷컴 부사장)

트립닷컴이 한국 론칭 이후 그동안의 성과를 공개하며, 트립.베스트를 통해 국내외 여행객들의 여행 고민 해결사로 자리매김하겠다고 밝혔다.

트립닷컴은 2018년 한국 진출 이후 빠르게 성장곡선을 그렸다. 회사 측에 따르며 2025년 상반기 기준 사이트·앱 방문자가 144% 늘고 재구매율도 상승했다.

이와 관련 트립닷컴은 지난 16일 인천 파라다이스시티에서 ‘트립.베스트 2025: 한국 중심의 여행 트렌드’를 열고 회사의 국내 성장 현황과 트립.베스트를 통한 최신 한국 여행 트렌드를 발표했다.

행사에서는 써니 순(Sunny Sun) 트립닷컴 그룹 부사장과 홍종민 트립닷컴 한국 지사장, 이효상 트립닷컴 한국 레저사업부 이사가 발표를 진행했다. 이와 함께 최종환 파라다이스세가사미 대표 및 주요 호텔·관광지 파트너, 여행 인플루언서 등 다양한 업계 관계자들이 참석해 눈길을 끌었다.

트립닷컴은 이날 발표에서 트립.베스트 데이터를 한국인의 해외여행과 외국인의 방한 수요 모두가 2019년 수준을 회복하고 있다고 밝혔다. 올해에는 해외 출국 2850만 명, 방한 외국인 1530만 명을 기록할 것으로 전망했다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “한국은 글로벌 여행 시장에서 전략적 허브로 자리매김하고 있다. 충성 고객 확대와 다양한 트렌드 데이터는 트립닷컴의 성장을 보여주는 확실한 증거”라며 “앞으로도 트립.베스트를 비롯한 맞춤형 큐레이션을 통해 지역 파트너와 상생하고, 한국 여행 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

이번 행사에서는 트립.베스트 데이터를 기반으로 한 한국 여행자들의 최신 여행 트렌드도 공개됐다. 트립닷컴은 핵심 키워드로 ▲더 많은 ▲더 먼 ▲더 세분화된을 꼽았다.

실제 한국 여행자들의 해외여행 빈도는 아시아 주요 지역가운데 싱가포르에 이어 두번째로 높았다. 일본, 중국, 베트남, 태국, 필리핀 등 근거리 여행 인기가 이어지는 한편, 유럽, 미주 등 장거리 수요도 증가하는 추세를 보였다.

인천–유럽 노선 공급 좌석은 2019년 대비 40% 증가하며 장거리 노선의 수요 확대를 확인했다. 테마 호텔에 대한 방문도 전년 대비 뚜렷하게 증가했다. 홈스테이 스타일 호텔 예약은 697%, 미식 테마 호텔 예약은 242% 증가한 것으로 분석됐다.

외국인 관광객의 한국 여행 트렌드도 다변화하고 있다. 트립닷컴에 따르면 올해 1분기 한국을 찾은 주요 국가는 중국 본토, 일본, 홍콩, 대만, 미국, 싱가포르 순이었다. 이 가운데 대만은 예약이 전년 대비 110% 늘었고, 싱가포르는 80% 증가하며 두드러진 성장세를 보였다.

여전히 서울·제주·부산·대구가 상위권에 올랐지만, 최근에는 통영이 새로운 관광지로 떠오르기도 했다. 홍 지사장은 “통영 검색량이 전년 대비 326% 증가했다”며 지방 여행 수요 확대 가능성을 언급했다.

K-컬처 기반 체험형 관광도 인기를 끌고 있다. 국립중앙박물관 검색량은 34% 증가했고, 경복궁 예약 건수도 115% 늘었다. 전통 다도, 김치 담그기 등 한국 고유문화를 체험할 수 있는 프로그램에 대한 외국인 수요도 빠르게 확산 중이다.

써니 순 트립닷컴 부사장은 “한국은 프리미엄 여행객이 집중된 시장이자 K-컬처와 접목해 차별화된 경험을 제공할 수 있는 곳”이라며 “글로벌 트렌드 발신지로서 위상이 높아지고 있다”고 말했다.

이번 행사에서는 방대한 예약 데이터와 리뷰를 기반으로 한 맞춤형 순위 서비스 ‘트립.베스트 2025’도 공개됐다. 전 세계 200개국, 1만5000여 개 도시를 아우르며 호텔·레스토랑·여행지를 14개 테마별로 선별해 매일 업데이트하는 것이 특징이다.

써니 순 부사장은 “글로벌 플랫폼이지만 철저히 현지화된 경험을 제공하는 게 강점”이라며 “특히 한국 이용자를 위해 해외여행 중에도 쉽게 한식 맛집을 찾을 수 있는 ‘한식당 랭킹’을 마련했다”고 설명했다.

홍 지사장은 “한국 고객은 호텔 예약 전 평균 20~24회 앱을 열고 11일 이상 고민할 정도로 꼼꼼하다”며 “트립.베스트는 억 단위 데이터를 바탕으로 신뢰할 수 있는 추천을 제공해 예약 과정을 간소화할 것”이라고 강조했다.

국내로 유입되는 인바운드 흐름 역시 뚜렷하다. 중국, 일본, 홍콩, 대만, 미국, 싱가포르 순으로 한국을 찾는 방문객이 많았고, 서울, 제주, 부산, 대구가 주요 목적지로 꼽혔다. 최근 떠오르는 여행지로는 ‘통영’이 꼽혀 주목받았다. 트립.베스트 데이터에 따르면 해외 이용자들이 통영을 검색하는 비율이 전년 대비 326% 증가한 것으로 나타났다.

K-콘텐츠의 영향력이 강화되면서 한국행 항공 예약율이 전 세계적으로 상승세를 보이는 가운데 트립.베스트를 통한 관광지 데이터도 눈길을 끈다. ‘국립중앙박물관’ 검색량은 전년 대비 34% 증가했으며 경복궁 예약 건수도 전년 대비 115% 증가한 것으로 나타났다. 또한 ‘전통 다도 프로그램 체험’이나 ‘김치 담그기 체험’ 등 K-콘텐츠를 기반으로 한 ‘경험’ 여행 주목도가 높아져 이에 대한 투어 상품도 증가하고 있다.

여행 방식이 다양해지고 선택지가 늘어나면서 정보 과잉으로 인해 여행자들은 선택에 어려움을 겪기 마련이다. 트립닷컴은 이러한 문제에 주목해 트립.베스트를 선보였다. 사용자의 리뷰와 전문가 평가를 결합한 이 큐레이션 랭킹 서비스는 숙소뿐 아니라 명소와 레스토랑까지 아우르는 신뢰도 높은 랭킹을 제공해 여행자들의 ‘선택 장애’를 해결할 수 있게 도와준다.

특히 트립.베스트 레스토랑 편에서는 해외 여행에서도 고향의 맛을 그리워하는 한국인들을 위한 ‘한식 맛집’ 랭킹이 소개돼 주목받았다. 써니 순 부사장은 “이 카테고리는 한국 여행자들이 자주 찾는 일본, 베트남, 태국 등 주요 15개 도시에서 확인할 수 있어 한국 여행자들의 식당 선택에 큰 도움을 줄 것”이라며 “트립.베스트가 여행에서 마주하는 어려움을 해결하는 해결사가 될 것”이라고 자신했다.

아래는 트립닷컴이 트립.베스트를 통해 선정한 여행지.

◆2025 아시아 100대 야경관광지 -N서울타워 -와일드 와일드 쇼 ◆2025 아시아 100대 바 -앨리스 청담 -바 참 -쟝프리고 -찰스 H. -제스트 서울 -새서울 ◆한국 럭셔리 호텔 -JW메리어트 제주 리조트 & 스파 호텔(제주) -반얀트리 클럽 앤 스파 서울 -포시즌스 호텔 서울 ◆한국 패밀리 호텔 -파라다이스시티 -인스파이어 엔터테인먼트 리조트 -에코랜드 호텔 ◆한국 정품 민박 -팔레드 시즈 부산 -UH플랫 더 서초 -르컬렉티브 부산 기장 ◆한국호텔 분위기 -경원재 바이 워커힐 -호텔어라이브 태안 탼 한옥비치리조트 -동해한옥동안재

