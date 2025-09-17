루네이트, 오늘(17일) ‘로스트’ 발매…데뷔 첫 팬미팅서 신곡 무대 첫 공개

그룹 루네이트가 싱글 2집 활동의 신호탄을 울린다.

루네이트는 17일 두 번째 싱글 앨범 ‘LOST’(로스트)를 발매하며 약 7개월 만에 컴백한다.

‘LOST’는 루네이트의 새로운 변화와 더불어 더욱 빛나겠다는 의지와 서사를 응축한 앨범이다. 빛과 어둠의 경계에서 방황하지만, 그 불완전함 속에서도 스스로의 빛을 찾아가는 찬란한 여정을 그렸다.

앨범과 동명의 타이틀곡 ‘Lost’는 몽환적인 무드와 리드미컬한 전개의 팝 댄스곡으로, 너를 향한 그리움이 넘쳐 끝내 너라는 빛에 잠식되어 가는 과정을 풀어냈다. 루네이트는 존재감 있게 울리는 휘슬 사운드를 따라 감각적이면서 세련된 보컬로 한층 깊어진 감정선을 드러낸다. 찰리 푸스(Charlie Puth)의 동생이자 미국 싱어송라이터 스테판 푸스(Stephen Puth)가 작곡에 참여해 루네이트와 신선한 시너지를 보여준다.

이를 비롯해 힙합 드럼과 강렬한 리듬에 기타 연주가 어우러진 ‘Bad Girl’(배드 걸), 뭄바톤 특유의 매혹적인 그루브와 여름의 에너지를 응축한 ‘Nauty’(너티)까지 총 3곡이 이번 싱글 2집에 수록된다.

앨범 발매에 이어 루네이트는 이날 오후 7시 30분 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 데뷔 첫 팬미팅 ‘LUN8 Company : Project #1’(루네이트 컴퍼니 : 프로젝트 원)을 개최하고, 신곡의 라이브 무대를 최초 공개한다. 티저로 일부 베일을 벗은 ‘Lost’의 절도 있는 군무와 ‘다크 섹시’ 콘셉트가 뜨거운 반응을 얻은 가운데, 루네이트가 단독 공연과 본격적인 컴백 활동을 어떤 진화한 역량으로 채울지 기대감이 높아진다.

올해로 데뷔 3년 차를 맞은 루네이트는 활발한 음악과 공연 활동을 펼치며 ‘글로벌 라이징 아이돌’이자 ‘공연형 아티스트’로 커리어를 쌓고 있다. 국내에서는 총 3장의 미니앨범과 싱글 1집 ‘나비’를 발표하며 매력적인 콘셉트와 케미로 팬심을 사로잡았다. 최근 데뷔 첫 유럽 5개 도시 투어를 성황리에 진행했으며, 일본 정규 1집 ‘Elevation’(엘리베이션)을 발매했다.

