케데헌, 누적 시청수 3억 돌파…OST 빌보드서 호성적 유지

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 유의미한 성적을 계속해서 추가하고 있다.

17일 넷플릭스 투둠 웹사이트에 따르면 케데헌은 지난 14일까지 누적 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값) 3억1420만회(누적 시청시간 5억2360만시간)를 기록했다.

넷플릭스 콘텐츠(영화·시리즈, 영어·비영어 통합) 중 시청수 3억회를 넘긴 건 케데헌이 유일하다. 앞서 오징어 게임 시즌1은 2억6520만회), 웬즈데이 시즌1은 2억5210만회를 기록했다. 이로써 케데헌은 넷플릭스 콘텐츠 최고 흥행작에 이어 시청수 3억 돌파 타이틀까지 거머쥐었다.

흥행세는 여전히 뜨겁다. 케데헌은 지난주(8~14일) 시청수 2260만회(시청시간 3770만시간)를 기록, 영화(영어) 부문 정상을 탈환했다. 톱10 진입 국가는 한국을 비롯해 미국, 캐나다, 독일, 영국 등 총 93개국이다.

OST도 미국 빌보드에서 호성적을 유지하고 있다. 빌보드 차트에 따르면 OST 8곡이 20일 자 핫100에서 동시 차트인했다. 10주 연속이다.

골든은 앞서 예고된 것처럼 지난 주에 이어 1위를 지켰다. 4주 연속, 통산 5주 1위다. 유어 아이돌와 소다팝은 각각 4위와 5위를 차지했고, 하우 잇츠 던은 8위로 뛰어 올랐다. 이어 왓 잇 사운즈 라이크가 15위, 테이크 다운이 21위, 프리가 24위를 기록하는 등 상위에 이름을 올렸다. K-팝 걸그룹 트와이스 정연·지효·채영이 가창한 버전의 테이크다운은 61위를 차지했다.

한편 케데헌은 인간 세계를 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 악령 세계에서 탄생한 보이그룹 사자 보이즈와 인기 경쟁을 벌이며 그들의 정체를 밝히는 과정을 그린 작품이다. 한국적인 요소를 과감하게 녹여낸 독창적 콘셉트로, 공개와 동시에 글로벌 팬심을 사로잡았다.

