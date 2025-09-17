“당연히 뛰어야지!” PSG 부상자 명단에 ‘이강인’은 없다, 챔피언스리그 아탈란타전 출격 대기

프랑스 프로축구 리그1 PSG의 이강인. 사진=AP/뉴시스

발목 부상을 입어 우려를 낳은 이강인(PSG)의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에 출격한다.

루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 18일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 아탈란타와 2025∼2026 UEFA UCL 리그 페이즈 1차전 경기를 치른다. 지난 시즌 클럽 사상 처음으로 UCL 우승을 차지한 PSG는 대회 2연패에 도전한다.

PSG는 경기를 앞두고 공식 홈페이지를 통해 메디컬 리포트를 공개했다. 데지레 두에, 오스만 뎀벨레, 루카스 베랄두를 부상자로 분류했다. 두에와 뎀벨레는 프랑스 대표팀으로 출전한 A매치 기간 큰 부상을 당했다. 베랄두는 랑스전에서 왼쪽 발목 부상을 입었다. 다행히 이강인의 이름은 없었다. 수장도 고개를 끄덕였다. 엔리케 감독은 경기 전 공식 기자회견에서 “이강인은 당연히 스쿼드에 포함될 것이다. 크바라츠헬리아는 지켜봐야 하고 내일 결정할 것”이라고 밝혔다.

이강인은 지난 15일 랑스와의 리그1 4라운드에 선발 출전했다가 경기 도중 교체됐다. 후반 10분 왼발 중거리 슈팅을 시도한 뒤 필드에 주저앉아 오른쪽 발목 통증을 호소했다. 결국 2분 뒤 세니 마율루와 교체돼 경기에서 빠졌다. 이보다 앞서 홍명보호의 9월 A매치 2연전에서 훈련 도중 같은 부위 통증을 느낀 바 있다.

우려를 지웠다. 팀 훈련도 정상적으로 소화한 것으로 알려졌다. 뎀벨레와 두에 등 공격진에 부상자가 발생했기에 엔트리에 포함될 가능성도 크다. 이강인에겐 현재 타이밍이 기회인 셈이다. 무리는 금물이나, 컨디션만 좋다면 그라운드에서 두각을 드러내야 한다. 확실하게 입지를 다져야 부상자 복귀 후에도 이강인의 자리가 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

