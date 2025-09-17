세카이노 오와리, 6년만 내한…‘제이팝.집 2025’ 기대 포인트

'제이팝.집 2025'가 눈앞으로 다가왔다.

주최사 유니버설 뮤직 재팬은 오는 19일부터 21일까지 사흘간 서울 성동구의 스페이스 S50에서 '제이팝.집 2025'를 개최한다.

'제이팝.집 2025'는 일본의 음악과 문화를 한 번에 무료로 즐길 수 있는 이벤트로 주목받고 있다. 이번 '제이팝.집 2025'가 기대되는 이유 3가지를 짚어봤다.

◆총 24팀 아티스트 참여…일본 대표 밴드 세카이노 오와리 방문

'제이팝.집 2025'의 Special Live Stage에서는 낮에는 무료 DJ 스테이지를 즐길 수 있고, 밤에는 유료 스테이지에서 한국과 일본 각국에서 활발히 활동 중인 아티스트 24명이 J-POP을 선보인다. 19일에는 블라와 미소, 그리고 일본에서는 재즈를 테마로 한 인기 애니메이션 영화 '블루 자이언트'에서 주인공 색소폰 연주를 맡은 토모아키 바바가 등장한다. 20일에는 위수와 민수, 그룹 이달의 소녀 출신 이브, 그리고 일본에서 주목받는 신예 클랑 룰러의 교시치가 무대에 오른다. 21일에는 연우와 그룹 다이아 출신 주은 그리고 욘욘 마지막으로 한국에 뿌리를 둔 일본 인기 싱어 크리스탈케이가 무대를 장식한다.

여기에 일본 대표 밴드 세카이노 오와리가 응원을 위해 첫날 방문해 오프닝 세리머니를 진행한다. 별도의 공연이나 토크쇼는 없지만, 2019년 내한 공연 이후 약 6년 만에 한국을 찾아 국내 팬들과 교류한다.

◆신예 아티스트도 한자리에 만날 수 있는 '리스닝 박스' 존

무료로 즐길 수 있는 의미 있는 공간도 마련된다. 머리를 박스 안에 넣으면 제이팝 음악이 흘러나와 독특한 몰입을 경험할 수 있는 '리스닝 박스', 가사를 배경으로 촬영할 수 있는 리릭존, 그리고 유니버설 뮤직이 자랑하는 주목 아티스트 18팀의 전시존 등이 준비된다.

이번에 전시되는 J-POP 아티스트는 알레산드로, 백넘버, 브랜디센키, 크리스탈케이, 교시치(클랑 룰러), 마르시, 메이요, 노벨브라이트, 오시키케이고, 레트로리론, 세카이노 오와리, 텐피트, 토모아키바바, 와누카, 워츠, 요루시카, 유이카, 즛토마요(알파벳 순) 등이다. 다양한 아티스트 라인업으로, J-POP의 여러 장르를 들려주며 현장을 찾는 팬들의 귀를 사로잡을 것으로 기대된다.

◆게임-관광-문화-음식 등 일본 컬처 맛보는 다채로운 프로그램

공연 외에도 다양한 즐길 거리를 마련해 현장을 찾은 사람들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다. 세가(SEGA) 부스에서는 게임 체험을 비롯해 인기 IP '소닉 더 헤지혹'과 '페르소나 시리즈'를 테마로 한 사일런트 디스코 및 최신작 체험존도 운영된다.

더불어 3일간 일본 관광·특산품 소개, 문화 체험, 리미티드 에디션 굿즈와 맥주 등 다채로운 부대 프로그램이 즐거움을 더한다. 특히 공연 외 프로그램은 무료로 체험할 수 있어 남녀노소 누구나 부담 없이 방문할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

