진흙탕 싸움에서 웃었지만… LG 염경엽 감독의 쓴소리 한마디 “불펜진, 전반적으로 볼넷 줄여야”

힘겨운 승리, 분명한 보완점을 마주했다.

프로야구 LG는 16일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와의 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 원정 맞대결에서 10-6 승리를 거뒀다. 2연승과 함께 시즌 81번째 승리(3무30패)를 신고한 LG는 2위 한화와의 격차를 3경기로 유지한 것은 물론, 페넌트레이스 우승 확정을 위한 매직넘버를 ‘8’로 줄이는 데 성공했다.

3회말에 내린 폭우로 경기가 107분이나 중단되는 등 우여곡절이 많았던 한판이다. 하지만 그 속에서도 중심을 잡은 LG가 값진 승리를 챙겼다. 선발 손주영이 2⅔이닝 1실점 이후 경기 중단으로 인해 어쩔 수 없이 마운드를 내려간 가운데, 김영우-김진성-함덕주-이정용-박명근-배재준-유영찬-이지강으로 이어지는 벌떼 불펜진이 남은 이닝을 나눠 책임졌다. 흔들리는 순간이 없지 않았지만, 기어코 승리의 마침표를 찍었다.

활발하게 터진 타선의 힘이 있었기에 가능한 일이었다. ‘효자 외인’ 오스틴 딘이 5타수 3안타 2홈런 2타점으로 폭발했고, 경기 중반 달아나는 스리런포를 터뜨린 박동원과 3안타(1홈런) 경기를 물들인 오지환의 존재감도 빛났다. 대타로 경기 중반에 등장한 홍창기도 2타수 2안타로 자신의 가치를 뽐냈다. 팀 장단 14안타-10득점으로 밝게 웃은 LG였다.

승리를 거둔 염경엽 LG 감독은 “오늘 경기는 오스틴의 선제 홈런과 구본혁, 박동원의 초반 타점으로 경기 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었다”며 “이후 추가 득점이 필요한 상황에서 박동원, 오스틴, 오지환의 홈런이 터졌다. 홈런과 함께 타선의 집중력을 발휘해 승리를 가져올 수 있었다”고 날카로웠던 공격력에 엄지를 세웠다.

이어 “중간 투수로 김영우, 김진성, 함덕주, 이정용이 중간에서 이닝을 잘 지켜주며 승리의 발판을 마련해 줬지만, 전반적으로 볼넷을 줄이는 부분이 앞으로 더 보완되길 바란다”는 충고 섞인 한마디도 잊지 않았다.

마지막으로 사령탑은 “오스틴은 2개의 홈런, 오지환 역시 홈런 포함 3안타로 타선을 이끌어 주었다. 마지막까지 힘든 경기였지만 타자들이 끝까지 집중력을 보여주었고, 이지강이 마무리를 잘 해주면서 승리를 지킬 수 있었다”며 “궂은 날씨에도 끝까지 함께 응원해 주신 많은 팬분들 덕분에 승리할 수 있었다. 늘 변함없는 응원에 진심으로 감사드린다”고 힘줘 말했다.

