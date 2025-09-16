‘KBO리그 역대 4호’ 진기록 쓰였다… ‘홈런군단’ SSG, 4타자 연속 아치 포효

SSG 최정과 한유섬이 기쁨의 하이파이브를 나누고 있다. 사진=SSG랜더스 제공

‘파워’라는 팀 컬러, 제대로 폭발했다.

프로야구 SSG는 16일 창원NC파크에서 열린 NC와의 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 원정 맞대결에서 4타자 연속 홈런이라는 진기록을 써냈다.

0-2로 밀리던 4회초였다. NC 선발 앨런 로건에 막혀있던 SSG 타선의 혈이 시원한 한방으로 터지기 시작했다. 선두타자 기예르모 에레디아가 스타트를 끊었다. 로건의 초구 슬라이더를 잡아당겨 좌월 솔로포로 시동을 걸었다.

뒤이어 타석에 선 최정이 4구째 시속 143㎞ 패스트볼을 공략한 좌월 솔로포로 ‘백투백포’를 완성했다. 그러자 4번 타자 한유섬도 가세했다. 로건의 3구째 129㎞ 슬라이더를 맞받아쳐 이번에는 우측 담장을 허무는 괴력을 과시했다.

끝이 아니었다. ‘백투백투백투백포’까지 흐름이 이어진 것. 바통을 받은 주인공은 SSG의 떠오르는 거포, 류효승이었다. 흔들리는 로건의 2구째 144㎞ 패스트볼을 때려내 다시 한번 타구를 담장 밖으로 보내버렸다. 4개의 홈런 모두 비거리 120m를 넘겼을 정도로 맞자마자 점수를 확신할 수 있는 시원한 아치로 남았다.

프로야구 44년 역사상 4타자 연속 홈런은 앞서 3차례밖에 나오지 않았다. 2001년 8월17일 삼성의 이승엽-매니 마르티네스-카를로스 바에르가-마해영이 한화를 상대로 첫 발자취를 남겼다. 이어 2020년 10월22일 롯데의 이대호-이병규-안치홍-한동희가 SK(현 SSG)를 허무는 4개의 아치를 연달아 그렸다.

뒤이어 3번째 기록을 빚어낸 팀이 SSG였다. 2021년 6월19일 한화전에서 최정-한유섬-제이미 로맥-정의윤으로 이어지는 강타자들이 대기록을 합작했다. 4년의 시간이 흘러 이번에는 에레디아-최정-한유섬-류효승이 바통을 받았다. 최정과 한유섬은 역사적인 이정표에 두 번이나 이름을 싣는 영예를 안았다.

한편, 최정은 이 홈런으로 멈추지 않고 이어진 5회초에도 6-2로 점수를 벌리는 투런포를 때려내며 개인 연타석 홈런까지 추가하는 기염을 토했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]