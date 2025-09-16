세븐틴 '핫'도 넘겼다…세 번째 2억 뷰 뮤비

대세 K-팝 그룹 '세븐틴의 히트곡 '핫(HOT)' 뮤직비디오가 2억 뷰를 돌파했다.

16일 하이브(의장 방시혁) 뮤직그룹의 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 이날 오전 세븐틴 정규 4집 '페이스 더 선(Face the Sun)'의 타이틀곡 '핫' 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 이 같은 숫자를 넘었다. '울고 싶지 않아', '손오공'에 이은 팀 통산 세 번째 2억 뷰 뮤직비디오다.

'핫'은 힙합 장르에 웨스턴 기타 사운드의 조화가 돋보인다. 작열하는 태양을 정면으로 마주하며 용기 있게 자신의 길을 나아가는 세븐틴의 모습을 강렬하게 표현했다.

노래는 발매 당시 멜론, 벅스 등 국내 주요 음원 사이트 최상위권을 장악했다. 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 2억7194만 회 이상 재생되는 등 오랜 시간 사랑받고 있다.

이 곡 뮤직비디오는 자유롭고 파격적인 세븐틴의 모습을 '슛 더 선(Shoot the Sun·태양을 정조준하라)'이라는 콘셉트로 풀어냈다. 영상은 2022년 5월 공개 후 7개월 반 만에 1억 뷰를 달성, 세븐틴 뮤직비디오 중 최단기간 기록을 경신했다.

억대 조회 수를 기록한 세븐틴의 뮤직비디오는 총 8편이다. 2억 뷰를 넘긴 '울고 싶지 않아'와 '손오공', '핫' 외에도 '마에스트로(MAESTRO)'와 '박수', '아주 나이스(NICE)', '레프트 & 라이트(Left & Right)', '록 위드 유(Rock with you)'가 1억 회 이상 재생됐다.

한편 세븐틴은 지난 13~14일 인천아시아드주경기장에서 '세븐틴 월드 투어 [뉴_] 인 인천(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEON)'의 막을 올렸다. 오는 27~28일 홍콩 최대 규모의 공연장인 카이탁 스타디움에 입성한다. 티켓은 일찍이 '완판'됐다. 투어는 10월 북미 5개 도시, 11~12월 일본 4대 돔으로 이어진다.

