허수봉 분전에도… 남자배구, 세계선수권 16강 진출 실패

아르헨티나전에 나선 한국 남자배구 대표팀. 사진=FIVB 홈페이지 캡처

11년 만에 세계선수권에 출전한 한국 남자배구 대표팀이 16강 진출에 실패했다.

세계랭킹 27위 한국은 16일 필리핀 케손시티에서 열린 2025 국제배구연맹 세계선수권 C조 예선 2차전에서 아르헨티나(9위)에 1-3(22-25 25-23 21-25 18-25)으로 졌다. 지난 14일 프랑스와의 예선 1차전에서 패한 한국은 남은 핀란드전 상관없이 16강 진출이 무산됐다. 아르헨티나(승점 5·2승)가 선두를 달리고 있다. 2위는 2경기를 남겨둔 프랑스(승점 3·1승)다. 3위는 승점 1(1패)의 핀란드다. 승점 0(2패)의 한국은 조 최하위다.

한국은 힘과 높이에서 아르헨티나에 밀렸다. 블로킹(15-10), 서브 득점(5-9)에서 모두 뒤처졌다. 1세트가 아쉬웠다. 후반에 집중력에서 밀려 22-25로 세트를 내줬다. 반격에 나선 한국은 2세트에서 따내면서 승부를 원점으로 돌렸다. 하지만 3, 4세트 상대 주포들에게 점수를 헌납하며 결국 경기를 내줬다.

허수봉(현대캐피탈)이 17점, 임동혁(상무)이 15점을 기록하며 32점을 합작했다. 아르헨티나에서는 파블로 쿠카르체프(20점)와 비센틴(18점) 승리르 이끌었다. 한국은 오는 18일 핀란드와 조별리그 마지막 경기를 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

