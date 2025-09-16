롯데렌탈, 추석 패밀리 캠페인 영상·프로모션 선봬

. 롯데렌탈 제공

그린카의 카셰어링 서비스 롯데렌터카 G car 가 9월을 맞아 새로운 패밀리 캠페인 ‘마음을 이어주는 가장 G적인 방법’을 공개했다고 16일 밝혔다.

‘마음을 이어주는 가장 G적인 방법’ 캠페인은 뜨거운 여름이 지나고 다가오는 가을을 맞아 가족들과 함께 야외활동을 계획하고 있는 이들을 위해 준비했다. 이번 영상은 ‘가족여행 프로젝트’ 편과 ‘아빠의 묘책’ 편으로 구성됐다. 롯데렌터카 G car를 이용해 즐겁고 편리한 가족여행을 완성하는 다양한 순간이 담겨있다.

가족여행 프로젝트 편에서는 KTX역에 도착한 가족들이 롯데렌터카 G car 회원인 20대 아들과 딸 덕분에 차량을 이용해 평화롭고 편안하게 여행을 떠나는 모습을 보여준다. 아빠의 묘책 편은 지난 가족여행에서 20대 아들과 딸을 통해 롯데렌터카 G car를 알게 된 아빠가 딸과의 한 대 뿐인 자가용 이용 경쟁을 멈추고 G car를 따로 또 같이 이용하면서 가족의 사랑을 지켜내는 과정을 유쾌하게 그려냈다. 캠페인 영상은 롯데렌터카 G car 공식 유튜브에서 확인할 수 있다.

롯데렌터카 G car는 패밀리 캠페인 영상 공개에 맞춰 고객 참여형 프로모션도 진행한다. 9월 30일까지 캐릭터를 이용해서 나만의 가족여행 사진을 만들어 공유하는 ‘가족사진 스냅샷 꾸미기’ 이벤트다.

참여 방법은 간단하다. 이벤트 페이지에서 캐릭터와 다양한 소품들을 활용해 가족여행 컨셉의 스냅샷을 만든 뒤 개인 인스타그램 스토리에 ‘#가족여행은Gcar’ ‘#Gcar’ #가족여행’ 등 필수 해시태그와 함께 업로드하면 된다. 참여자 중 추첨을 통해 50명에게 스타벅스 기프티콘과 롯데렌터카 G car 4시간 무료 이용권을 같이 제공한다.

오는 10월 1일부터는 캠페인의 후속 이벤트가 순차적으로 공개될 예정이다. 소비자에게 브랜드 경험을 선사하고 더욱 다양하고 풍성한 경품을 전달할 계획이다. 보다 자세한 이벤트 내용은 롯데렌터카 G car 공식 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.

롯데렌터카 G car 관계자는 “롯데렌터카 G car를 통해 2030 젊은 세대를 포함한 전 세대의 가족 구성원 모두가 함께하는 특별한 순간을 더욱 의미 있게 기록할 수 있도록 9월 패밀리 캠페인과 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 고객이 보다 안전하고 즐겁게 여행할 수 있도록 다양한 혜택과 이벤트를 이어갈 것”이라고 전했다.

