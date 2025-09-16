싱어게인4 티저 포스터 공개…“더 다양한 음악 색깔∙사연 기대해”

'싱어게인4' 티저 포스터. JTBC 제공

싱어게인4가 강력한 무명의 반란을 일으킨다.

16일 JTBC는 ‘싱어게인4-무명가수전’ 티저 포스터를 공개했다.

싱어게인4는 무대가 간절한 가수들이 다시 대중 앞에 설 수 있도록 한 번 더 기회를 주는 오디션 프로그램이다. 세상이 미처 알아보지 못한 무명가수, 잊혀진 아티스트, 재야의 실력자들을 재발견한다.

오디션 프로그램의 새 역사를 쓴 시즌1, 실력파 재야의 고수들이 진가를 발휘한 시즌2, 싱어게인 키즈 뮤지션들이 활약한 시즌3까지 시청률과 화제성을 싹쓸이하며 매 시즌 신드룸을 일으킨 싱어게인. 역대 시즌 가운데 최다 지원자 수를 돌파한 만큼, 또 어떤 막강한 무명가수들이 유명가수로 등극할지 이목이 집중된다.

다양한 음악적 색깔을 가진 심사위원단의 활약에도 기대가 쏠린다. 임재범, 윤종신, 백지영, 코드 쿤스트가 싱어게인3에 이어 이번 시즌에도 심사위원으로 활약한다. 싱어게인의 역사를 함께한 김이나, 규현, 이해리 역시 다시 의기투합해 폭넓은 음악 커버리지를 책임진다.

특히 설명이 필요 없는 레전드 걸그룹 소녀시대의 멤버이자 올라운더 디바 태연이 심사위원으로 가세해 역대 최강 싱어벤져스를 완성했다. 여기에 싱어게인의 믿고 보는 경력직 MC 이승기까지 출연을 확정했다.

공개된 티저 포스터 속 ‘다시, 나를 부르다’문구는 싱어게인4의 문을 두드린 이들의 무대가 더욱 기다려지게 한다.

시즌1의 이승윤-정홍일-이무진, 시즌2의 김기태-김소연-윤성, 시즌3의 홍이삭-소수빈-이젤을 잇는 스타 탄생에 이목이 집중된 가운데, 역대급 경쟁률을 뚫고 본선 무대에 설 주인공은 누가 될지 그 어느 때보다 기대가 뜨겁다.

제작진은 “뜻깊은 네 번째 시즌을 맞았다. 시즌을 거듭할수록 더욱 다양한 음악적 색깔과 장르, 사연을 가진 무명가수들이 자신의 목소리를 세상에 들려주기 위해 다시 무대에 올랐다”며 “새로운 변화가 있는 시즌인 만큼 이번 시즌4는 어떻게 업그레이드되었는지 발견하는 즐거움이 있을 것”이라고 전했다.

싱어게인4는 다음 달 14일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

