제8회 생명나눔 주간 기념 ’2025 K리그 생명나눔 캠페인’ 성료

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹과 보건복지부 국립장기조직혈액관리원이 함께한 ‘2025 K리그 생명나눔 캠페인’이 성황리에 마무리됐다.

‘K리그 생명나눔 캠페인’은 연맹이 2016년부터 이어오고 있는 대표적인 사회공헌 활동이다. 그간 ▲선수단 대상 순회교육 ▲경기장 내 생명나눔 홍보 부스 운영 ▲생명나눔 홍보대사 위촉 등 다양한 활동을 전개해왔다. 지난해까지 K리그 선수 및 관계자, 팬 등 총 632명이 장기·조직 기증 희망등록에 동참하는 성과를 거뒀다.

올해 경기장 순회 홍보 활동은 총 세 차례 진행됐다. 지난 4월 제주 대 포항의 경기가 열린 제주월드컵경기장에서 첫 활동을 시작했으며, 특히 경기 전 제주 선수단 전원이 장기·조직기증희망등록에 참여해 의미를 더했다.

이어 ‘제8회 생명나눔 주간'에는 13일 전주월드컵경기장에서 열린 전북 대 대전 경기, 14일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 대 광주 경기에서 각각 생명나눔 홍보 활동을 펼쳤다. 각 경기장에서는 홍보 부스를 운영하며 현장 팬들을 대상으로 장기·조직기증 희망 등록 절차를 안내했고, 미니 게임 등 이벤트를 진행했다.

특히 수원종합운동장에서는 수원FC 대 광주 경기에 앞서 생명나눔 홍보대사 배우 남윤수, 방송인 성해은이 시축에 나서 경기장을 찾은 팬들에게 생명나눔 메시지를 전하기도 했다.

연맹 관계자는 “이번 캠페인 현장 이벤트를 통해 생명나눔에 대한 인식을 긍정적으로 개선하는 데 기여할 수 있었다. 앞으로도 연맹은 뜻깊은 캠페인을 지속 개최해 생명나눔의 가치를 널리 알리는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

앞으로도 연맹은 K리그 구단을 대상으로 생명나눔 교육을 진행하고, 경기 당일 현장 홍보 활동을 확대하며 생명나눔의 가치를 널리 알릴 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

