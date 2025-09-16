‘어차피 우승은 임채빈’ 정종진이 또 뒤집을까

한국 경륜 최고의 스타들이 총출동하는 시즌 네 번째 대상경륜 ‘서울올림픽 37주년 기념 대상경륜’이 오는 26일부터 28일까지 사흘간 광명스피돔에서 열린다. 이번 대회에는 선발, 우수, 특선 등급별 상위 선수들이 총출동해 짜릿한 승부가 예상된다.

◆어우임?… 다시 만난 숙명의 라이벌 임채빈과 정종진

강력한 우승 후보 임채빈.

최대 관심사는 단연 ‘경륜 최강자’ 임채빈(25기, SS, 수성)과 정종진(20기, SS, 김포)의 맞대결이다. 특히 지난 6월 ‘2025 KCYCLE 경륜 왕중왕전’ 특선급 결승전에서 정종진이 임채빈을 꺾고 우승을 차지하며 두 선수의 라이벌 구도는 더 뜨거워졌다. 두 선수는 지난해 4월 대상경륜부터 지난 6월 대회까지 8회 연속 동반 입상이라는 대기록을 이어가고 있다. 이는 한국 경륜 사상 전무후무한 기록이며, 일본 경륜에서도 찾기 힘든 진기록이다.



다만 임채빈에 무게가 더 실린다. 2020년 경륜 데뷔 이후 각종 기록을 새로 쓰며 차원이 다른 실력을 입증하고 있다. 승률, 연승, 상금 타이틀을 모두 휩쓴 그는 이제 정종진이 보유한 그랑프리 경륜 5회 우승 기록만을 남겨두고 있는 상황이다. ‘어차피 우승은 임채빈’이라는 말까지 나오고 있다. 특유의 한 바퀴 선행에 날이 선 경주 운영 능력까지 더해지며, 경주 후반의 집중력과 위기 대처 능력이 한층 성숙해졌다는 평가다. 엘리트 선수 출신답게 철저한 자기관리와 훈련 태도, 강한 명예욕도 그의 경쟁력이다.



정종진은 임채빈과의 상대 전적에서 4승 18패로 밀리는 상황이지만, 사실 임채빈과의 대결에서 가장 많은 승리를 거둔 선수다. 특히 지난 6월 왕중왕전에서는 김포팀의 조직력을 앞세워 완벽한 전략으로 승부를 펼쳐 우승을 거머쥐었다. 정종진은 선행, 젖히기, 추입 등 다양한 전술을 자유자재로 구사하며 ‘경기 내용’만으로도 높은 평가를 받는 선수다.



여기에 더해 그가 속한 김포팀 소속 선수들이 천군만마와 같은 역할을 해주고 있다. 김포팀은 공태민(24기, S1), 인치환(17기, S1), 김우겸(27기, S1), 김태범(25기, S1), 박건수(29기, S2) 등 노련하고 힘 있는 선수들이 포진해 있는 명실상부 한국 최고의 명문 팀으로 이번에도 대거 결승에 진출할 것으로 보인다.



박창현 예상지 최강경륜 발행인은 “임채빈과 정종진의 라이벌 구도는 초반 경륜의 흥행을 이끌어 왔다. 하지만 이제는 새로운 서사가 필요한 때다. 초반 위치선정에서는 밀려도 정면 승부를 택할 수 있는 선수들이 더 나와야 한다”며 “이번 대회에서는 다양한 전개와 화끈한 승부로 경륜의 진짜 매력을 팬들에게 보여주길 바란다”고 전했다.

