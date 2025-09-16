‘위고비 NO’ 라미란, 13㎏ 폭풍 감량 “필라테스 꾸준히”

사진= 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

배우 라미란이 다이어트 성공 후 근황을 전하며 화제를 모았다.

15일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 배우 라미란, 이선빈, 조아람이 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 신동엽은 다이어트로 한층 슬림해진 라미란의 모습을 보고 놀라움을 감추지 못했다. 그는 “정말 많이 달라졌다”며 감탄을 금치 못했고, 이선빈도 “살 많이 빠지신 게 확실히 느껴진다”고 거들었다.

라미란은 다이어트에 1년이 걸렸다고 털어놓았다. “‘짠한형’ 출연 당시보다 몸무게가 더 늘어난 상태에서 시작해 급하게 빼기보다 천천히 건강하게 감량하기로 마음먹었다”고 밝혔다. 신동엽은 “급하게 빼면 티가 나는데, 라미란 씨는 건강하고 빛나는 모습이다”며 칭찬을 아끼지 않았다.

이선빈은 촬영 기간에도 식단 관리를 계속했다고 덧붙였고, 라미란은 약 13kg을 감량했다고 구체적인 성과를 공개했다. 또한, 라미란은 다이어트 비결로 꾸준한 필라테스를 꼽으며 “강도는 세지 않게 자신이 꾸준히 할 수 있는 수준으로 운동했다”고 전했다.

한편, 라미란과 함께 출연한 이선빈과 조아람은 다이어트 응원 대신 ‘먹을 걸 자꾸 줘서’ 고생했다는 에피소드로 현장에 웃음을 더했다.

