베스트슬립, 서진원 대표 저서 ‘굿슬립 굿라이프’ 태국에 판권 수출

매트리스 전문 브랜드 베스트슬립의 서진원 대표가 집필한『굿슬립 굿라이프(Good Sleep, Good Life)』가 태국 아마린(Amarin) 출판사를 통해 현지에서 출간됐다고 16일 밝혔다.

이 책은 수면 부족을 성공의 필수 조건으로 여기는 사회적 통념을 비판하며 숙면이야말로 성공과 행복의 기반임을 강조한다. 수면에 대한 잘못된 인식을 바로잡고, 꿀잠의 비결과 꼭 지켜야 할 수면 위생 등에 대해 알기 쉽게 전한다. 또한 독자 스스로 수면 습관을 점검하고 개선할 수 있도록 생활 속 실천 방법을 상세히 안내하고 있다.

아마린 출판사는 오랜 역사와 규모를 자랑하는 태국의 대표적 종합 출판사로, 한국의 베스트셀러를 포함해 다양한 해외 도서를 태국 독자들에게 꾸준히 소개해 왔다.

최근 한국의 건강 도서에 주목해온 아마린은 새로운 웰니스 콘텐츠를 찾던 중 『굿슬립 굿라이프』를 눈여겨보게 되었으며, ‘수면’이라는 신선한 주제와 책이 담고 있는 양질의 콘텐츠가 현지 독자들에게 충분히 매력적이라고 판단해 출간을 제안한 것으로 알려졌다.

베스트슬립 서진원 대표는 “『굿슬립 굿라이프』가 태국어로 번역돼 현지 독자들에게 소개되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 전 세계 많은 분들이 숙면의 가치를 이해하고, 올바른 수면 습관을 통해 더 건강하고 행복한 삶을 누리실 수 있도록 양질의 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.

서진원 대표는 2012년 수면 컨설팅 전문 기업 ‘바른수면연구소’를 설립해 건강한 삶과 수면에 대한 연구를 이어오고 있다. 또한, 유튜브 채널 ‘서진원 소장의 바른수면연구소’를 통해 다양한 수면 콘텐츠를 공유하며 대중과 활발히 소통하고 있다.

한편, 5성급 호텔 침대로 잘 알려진 베스트슬립은 5성급 호텔인 ‘하이원 그랜드호텔’을 비롯해 인터컨티넨탈 호텔 그룹의 ‘보코서울강남’, 메리어트 계열 ‘라이즈 오토그래프 컬렉션’, RAMADA, 오션스위츠 제주호텔 등 유수의 특급호텔에 프리미엄 매트리스를 공급한 바 있다고 밝혔다.

