성훈, 일잘러란 이런 것…‘푹 쉬면 다행이야’ 리모콘 잡았다

성훈의 만능 매력이 다시 한번 폭발했다.

지난 15일 방송된 MBC 예능 <푹 쉬면 다행이야> 65회에서 성훈은 최강희, 박준형, 양치승과 함께 무인도 손님맞이를 위한 식재료 사냥에 나섰다. 그는 무려 40분 가까이 잠수하며 압도적인 폐활량을 과시, 손 감각만으로 소라와 전복, 돌멍게까지 잇달아 낚아채며 ‘특급 머구리’의 면모를 증명했다. 또한 깊은 수심 속 문어와 사투를 벌인 끝에 결국 문어를 제압하며 근성과 승부욕을 동시에 입증했다.

조업에서도 활약은 이어졌다. 성훈은 150m에 달하는 그물을 펼친 뒤, 맨몸으로 배를 끌었던 힘을 다시 발휘해 장대로 수면을 내리치며 물고기를 몰았다. 물벼락까지 맞으며 고군분투한 그는 “이럴 거면 물에 들어가는 게 낫지 않아?”라며 웃음을 자아냈다. 이어 양손에 무거운 장대를 하나씩 들고 능숙하게 내리치며 센스 넘치는 일잘러의 진가까지 드러냈다.

본격적인 어획이 시작되자 현장의 분위기는 순식간에 달아올랐다. 그물에 가을 제철 전어가 줄줄이 걸려들며 선상은 환호로 가득 찼다. 성훈은 전어회와 전어구이를 맛깔나게 먹어치우며 먹신 본능을 발휘해 시청자들의 군침을 자극했다. 이어 무인도 레스토랑의 셰프로 방문한 레이먼 킴의 묵은지 전어 캘리포니아 롤을 맛본 뒤에는 감동의 표정을 지으며 풍부한 리액션으로 현장을 뜨겁게 달궜다.

주방에서도 손길을 멈추지 않았다. 토마토를 직접 손질하며 디테일한 질문을 던지는 등 뚝배기 라구 파스타의 완성도를 책임지는 모습으로 프로 일꾼의 면모를 과시했다. 손님맞이 후 라구 파스타의 면치기 먹방으로 마무리한 성훈은 끝까지 유쾌한 분위기를 이끌며 현장을 웃음으로 물들였다.

이처럼 성훈은 한계 없는 체력과 센스 넘치는 활약으로 무인도를 휘어잡으며 눈부신 존재감을 발산했다. 집념의 사나이답게 매 순간 열정적으로 나서는 그의 모습은 시청자들에게 큰 즐거움을 선사했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

