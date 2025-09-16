강남 66억 아파트 매입 ‘미녀 유튜버’는 누구? …권상우·전현무와 이웃

사진= 아옳이(본명 김민영) SNS

모델 겸 유튜버 아옳이(본명 김민영, 33)가 최근 서울 강남의 고급 아파트를 수십억 원에 매입한 사실이 확인됐다.

15일 법원 등기부등본에 따르면, 아옳이는 6월 서울 강남구 삼성동에 위치한 고급 주상복합 ‘아이파크’ 전용면적 145㎡(약 55평) 아파트 한 채를 66억 원에 계약하고, 이달 10일 잔금 납부와 함께 소유권 이전 등기를 완료했다.

등기부상에는 시중은행으로부터 채권최고액 23억3500만원의 근저당이 설정되어 있다. 일반적으로 채권최고액은 실제 대출금의 120% 수준임을 고려할 때, 아옳이는 약 18억6800만 원가량을 대출로 조달한 것으로 추정된다.

현재 강남구를 비롯한 일부 지역은 토지거래허가구역으로 지정돼 있어, 아옳이는 실거주 요건을 충족해야 해당 주택을 매입할 수 있었다. 이에 따라 실제 입주 가능성도 높다.

삼성동 아이파크는 2004년 준공 이후 꾸준히 강남권 최고가 단지 중 하나로 손꼽히며, 5월에는 전용면적 269㎡(펜트하우스)가 약 130억 원에 낙찰돼 아파트 경매 사상 최고가를 기록한 바 있다. 해당 단지에는 방송인 전현무, 배우 권상우·손태영 부부 등 유명 인사들도 거주 중인 것으로 알려졌다.

아옳이는 유튜브 채널 운영과 함께 온라인 쇼핑몰 ‘로아르’를 통해 인플루언서 및 사업가로 활약 중이다. 유튜브 채널은 현재 약 75만 명의 구독자를 보유하고 있다. 그는 2018년 채널A ‘하트시그널 시즌1’에 출연한 서주원과 결혼했으나, 2022년 이혼했다.

