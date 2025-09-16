휴맥스모빌리티, 투루카 추석 앞두고 얼리버드 프로모션 진행

종합 모빌리티 기업 휴맥스모빌리티의 카셰어링 브랜드 투루카가 다가오는 추석 연휴를 맞아 얼리버드 프로모션을 선보인다.

이번 프로모션은 고객들이 추석 연휴 기간 동안 보다 합리적으로 차량을 이용할 수 있도록 ▲1차 얼리버드 ▲2차 얼리버드 ▲황금연휴 이벤트 등 3단계로 구성됐다. 얼리버드 프로모션 혜택은 차량 대여일 기준 10월 3일부터 10월 12일까지 적용되며, 그중 가장 먼저 공개되는 1차 얼리버드 혜택은 이번달 15일부터 선착순 마감 시까지 진행된다.

1차 얼리버드 쿠폰은 투루카 전 지점·전 차종에서 사용 가능하며, 최대 70% 할인을 받을 수 있다. 쿠폰은 누구나 다운로드할 수 있지만, 1차 얼리버드 혜택은 선착순 400명 예약 고객에게만 적용된다. 특히 이번 혜택을 활용하면 아반떼를 2박 3일 기준 4만 원에 대여할 수 있어 높은 경제성을 제공한다. 단, 400명 예약이 완료되면 1차 쿠폰은 자동 소멸된다.

1차 혜택이 조기 소진될 경우, 이어서 2차 얼리버드가 다음달 1일까지 진행된다. 2차 얼리버드는 누구나 최대 40% 할인을 받을 수 있어 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있다. 또한 추석 연휴 기간 동안의 특별 할인 이벤트도 추후 공개될 예정이다.

안종형 투루카 대표는 “추석 귀성길에 고객들이 더욱 편리하고 합리적으로 차량을 이용할 수 있도록 얼리버드 프로모션을 준비했다”며, “앞으로도 이용자들에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 다양한 서비스를 이어가겠다”고 말했다.

한편, 투루카는 고객들의 안전한 귀성길을 위해 차량 점검 서비스도 병행한다. 추석을 앞두고 카셰어링 차량의 엔진오일 및 워셔액 보충, 타이어 공기압 점검 등 장거리 운행 필수 항목을 사전 점검하여 안전한 주행 환경을 지원할 예정이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

