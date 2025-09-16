옥주현 이어 성시경도 10여 년간 기획사 불법 운영?

사진 = 가수 성시경이 엘르 스타일 어워즈 2024에 참석한 모습. 뉴시스 제공

가수 성시경이 오랜 기간 1인 기획사를 통해 활동하면서 대중문화예술기획업 등록을 하지 않은 채 운영해왔다는 의혹이 불거졌다.

16일 스포츠 경향의 보도에 따르면 성시경이 소속된 개인 기획사 에스케이재원(대표 성모)은 2011년 2월 설립됐으며, 성시경 단독 소속 연예인으로 활동을 이어왔다. 하지만 해당 기획사는 2014년부터 시행된 ‘대중문화예술기획업 등록제도’에 따라 지자체 등록과 관련 교육을 필수로 받아야 함에도 불구하고, 지금까지 해당 절차를 밟지 않은 것으로 보도됐다.

현행 대중문화예술산업발전법에 따르면 연예인을 1인 이상 소속시킨 법인 또는 개인 사업자는 반드시 대중문화예술기획업으로 등록해야 하며, 이를 위반할 경우 최대 2년 이하의 징역 또는 2,000만 원 이하의 벌금형이 부과될 수 있다. 등록 없이 영업을 지속할 경우 형사처벌 또는 영업정지 처분도 가능하다.

한편 성시경은 과거 젤리피쉬엔터테인먼트와의 전속계약 종료 이후, 친누나가 대표로 있는 에스케이재원 소속으로 독립 활동을 이어오고 있다.

앞서 뮤지컬 배우 옥주현도 소속사 TOI엔터테인먼트와 개인 기획사 타이틀롤이 미등록 상태였던 사실이 드러났다. 이에 옥주현은 사과와 함께 등록 신청을 마친 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

