“든든한 지원군” KCC, 잼퍼블릭과 5시즌째 동행 이어간다

프로농구 KCC는 15일 스포츠 승부예측 게임 ‘승부사온라인’을 서비스하고 있는 잼퍼블릭과 지난 시즌에 이어 공식 후원 협약을 체결했다.

KCC와 잼퍼블릭은 2021∼2022시즌부터 5시즌 동안 함께하고 있으며, 승리 경기 수훈 선수 시상과 건전한 응원 문화 만들기 캠페인 등 다양한 이벤트를 진행 중이다.

황문석 잼퍼블릭 대표이사는 “이번 시즌 이상민 감독과 주장을 맡은 최준용 선수를 필두로 허웅, 허훈 형제와 새롭게 합류한 장재석, 김훈, 최진광 선수로 구성된 스타 군단의 성적이 기대된다. 우승의 영광을 재현할 ‘스타 군단’의 명성을 떨칠 기회”라며 기대감을 내비쳤다.

또한 “KCC의 든든한 지원군이 돼 우승을 향해 도약할 수 있는 발판이 되길 바라며, 더 나아가 스포츠를 통해 모두가 하나가 되는 건전한 응원문화를 전파하기 위해 노력할 예정”이라고 덧붙였다.

잼퍼블릭이 서비스 중인 승부사온라인은 게임물 관리 위원회의 정식 심의를 통과한 스포츠 승부예측 게임이다. 승부사온라인은 전 세계 스포츠 종목과 게임 타입을 제공하며, 실제 프로 농구 경기를 관람하면서 즐길 수 있는 라이브 승부예측도 제공하고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

