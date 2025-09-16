제19기 대한민국 바로알림단 본격 활동…8개국 단원 35명

2025 한국바로알림서비스 홍보 포스터

한국의 문화를 전 세계에 알리는 대한민국 바로알림단이 본격적인 활동에 나선다.

문화체육관광부는 제19기 대한민국 바로알림단 발대식을 서울 중구 한국프레스센터에서 16일 개최했다. 이번 행사는 단원들의 활동 이해도를 높이고 단원들이 상호 간 결속을 다지는 자리로 마련했다.

바로알림단은 해외 언론 매체, 누리집 등에서 한국 관련 오류를 찾아내고 한국의 문화·역사·전통을 세계에 알리는 민간 홍보단이다. 만 18세 이상 내외국인이라면 누구나 참여할 수 있다. 2013년 제1기를 시작으로 지금까지 단원 총 709명이 온·오프라인으로 활동하며 전 세계에 한국을 알렸다. 해외 매체에서 동해를 일본해로 단독 표기한 오류를 단원이 발견·신고해 해당 오류가 동해･일본해 병기로 수정되는 등 한국 관련 오류들을 바로잡아 나가는 성과를 거두고 있다.

지난 7월21일부터 3주간 진행한 제19기 바로알림단 모집에서는 120명이 지원한 가운데 3.4 대 1의 경쟁률을 뚫고 한국에 대한 높은 이해도와 외국어 실력을 겸비한 내외국인 총 35명(한국인 29명, 외국인 6명)이 최종 선발됐다. 이번 바로알림단은 영어·일본어·중국어와 같은 주요 국가 언어는 물론 튀르키예어·헝가리어·아랍어 등 특수 외국어 구사자들도 선발된 만큼 다양한 언어권에서의 한국 바로알림 활동이 기대된다.

바로알림단의 원활한 활동을 위해 멘토-멘티 제도를 새로 도입한다. 이 제도는 지난 기수에 이어 연임을 지원한 6명을 멘토로 임명해 신규 단원의 활동을 지원하고 그간의 경험과 비법을 전수하는 방식으로 운영한다. 이를 통해 바로알림단 활동 효율을 극대화하고 안정적인 기수 운영을 도모한다.

발대식 이후 바로알림단은 문체부가 운영하는 한국바로알림서비스를 통해 한국 관련 잘못된 정보를 신고하고 한국을 올바르게 알리는 홍보 활동을 본격적으로 시작한다. 이번 기수는 넷플릭스 인기 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 열풍으로 높아진 한국 문화에 대한 세계적 관심이 올바른 이해로 이어질 수 있도록 다양한 활동을 전개할 예정이다. 챗지피티(ChatGPT)·코파일럿(Copilot)과 같은 생성형 인공지능(AI)과 현지 박물관 조사 등을 통해 해외 한국 관련 오류 정보를 찾고 정확한 정보를 제공하는 활동을 펼친다.

윤양수 문체부 국제문화홍보정책실장은 “한국에 대한 세계적 관심이 높아질수록 왜곡된 정보나 오해가 확산할 가능성 또한 커지고 있다”며 “이러한 흐름 속에서 우리나라 문화·역사 등을 깊이 있고 올바르게 알리는 바로알림단의 활동이 더욱 의미 있는 결실을 거둘 수 있도록 문체부가 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]