신동엽♥선혜윤PD, 딸 대학 합격 소식 전해…‘이제 여유 생겼어요’

방송인 신동엽과 선혜윤 PD 부부의 딸이 대학에 합격했다는 소식이 전해졌다.

15일 이들 가족의 반려견 ‘크림’의 공식 인스타그램 계정에는 침대 위에서 편안히 누워 있는 크림의 사진과 함께 기쁜 소식을 전하는 글이 게재됐다. 선혜윤 PD는 “활기찬 월요일 아침입니다. 그동안 엄마가 참 많이 바빴쥬~ 언니의 대학 합격으로 이제 좀 여유가 생겼으니, 크림이 소식 좀 더 자주 올려볼게요!”라며 딸의 대학 입학 소식을 전했다.

이어 “하지만 우리 집엔 중3이가 있답니다. 다음 달엔 고입 때문에 또다시 바빠질 예정이에요”라며 막내 아들의 진학 준비 상황도 덧붙였다.

이 게시글에 팬들은 “크림이 언니 대학생 됐다니 축하해요!”, “시간 정말 빠르네요”, “고생 많으셨어요” 등의 따뜻한 댓글을 남기며 함께 기쁨을 나눴다.

한편 선혜윤 PD는 2004년 MBC ‘일밤-신동엽의 러브하우스’ 연출을 맡으며 신동엽과 인연을 맺었고 2006년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재는 방송계와 SNS를 통해 종종 가족의 소식을 전하고 있다.

