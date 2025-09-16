'치맥 즐길 배그 팬 모여라'…크래프톤, 펍지 성수서 페스티벌

테이스티성수 WWCD 치맥파티 개최 이미지. 크래프톤 제공

크래프톤이 지난해에 이어 도심 속 치맥 페스티벌을 열어 배틀그라운드 팬뿐 아니라 치맥과 야외문화를 즐기는 대중에게 색다른 재미를 선사한다.

크래프톤은 오는 17∼21일 서울 성수동에 위치한 복합문화공간 펍지 성수에서 테이스티성수 WWCD 치맥파티를 개최한다고 16일 밝혔다.

WWCD 치맥파티는 글로벌 인기 게임 펍지: 배틀그라운드의 상징적인 승리 문구 위너 위너 치킨 디너(Winner Winner Chicken Dinner)를 모티브로 한 치맥 페스티벌이다.

치킨과 맥주라는 대중적 요소를 기반으로 게임 IP와 라이프스타일 경험을 결합해 MZ세대와 성수를 찾은 방문객에게 색다른 즐거움을 제공한다.

올해 행사는 성동문화재단이 주최하고, 크래프톤 펍지 성수와 크리에이티브 성수 기획위원회가 주관한다. 또한 오비맥주 카스가 후원사로 참여해 카스 치카치카 부스를 운영하고, 맥주 판매와 게임 이벤트를 진행한다.

방문객은 성수 로컬 식당 및 브랜드가 참여하는 F&B 존에서 다양한 메뉴도 맛볼 수 있다. 야키토리 전문점 나츠가, 후라이드 치킨 렛츠잇치킨, 오븐 치킨 오븐에빠진닭 성수점, 치킨 반미 호앙비엣, 디저트 지그재그와플 등이 참여해 치킨과 맥주의 완벽한 조합을 선보인다.

이외에도 DJ 공연 및 야외 포차 분위기의 공연 프로그램, 펍지 위클리 시리즈: 페이즈 2 e스포츠 경기 현장 중계, 포토부스 이벤트, 구매 인증 기반 럭키드로우 이벤트, 현장 참여형 미니 이벤트 등이 준비돼 있다.

또한 이번 행사는 투자성수, 뷰티성수, 뮤직성수, 아트페어 등 다양한 크리에이티브 성수 프로그램과 연계돼 펍지 성수가 지향하는 게임·문화·예술 융합 허브로서의 면모를 보여줄 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

