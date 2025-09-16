[SW포토]새로운 제품을 소개합니다

배우 이민정(왼쪽)과 정병호 마제스티골프 대표가 16일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 마제스티골프 '더 프리미어 마제스티' 팝업스토어 오픈 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

