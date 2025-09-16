한석규표 협상극 통했다…‘신사장 프로젝트’ 5.9%로 순항 시작

사진= tvN '신사장 프로젝트'

배우 한석규가 tvN 새 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’를 통해 새로운 협상 드라마의 문을 열었다.

15일 첫 방송된 ‘신사장 프로젝트’(극본 반기리, 연출 신경수)는 전직 레전드 협상가이자 현재는 치킨집 사장인 신사장(한석규 분)의 본격적인 활약을 그리며 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

이날 방송은 분신 시도 현장에서 위기에 처한 시민을 침착하게 설득하는 장면으로 시작, 신사장의 비범한 설득력을 여실히 드러냈다. 이후 신사장은 오랜 지인인 김상근 판사(김상호 분)로부터 방송국과 젓갈 상인 간의 분쟁을 조정해달라는 의뢰를 받게 되고, 신입 판사 조필립(배현성 분)과 함께 사건 해결에 나섰다.

사진= tvN '신사장 프로젝트'

거짓 방송에 분노한 상인들과 제보를 근거로 한 정당 보도라는 방송국 측의 주장이 팽팽히 맞서는 가운데, 신사장은 사건 이면에 감춰진 수상한 부동산 거래 정황을 포착한다. 조사 과정에서 한 기업이 리조트 건설을 위해 상가 매입을 시도한 사실을 밝혀낸 그는 기업 관계자를 직접 찾아가 상인들에게 정당한 보상을 요구했다.

하지만 협상이 무산되자 기업 측은 오히려 신사장을 위협하는 계략을 꾸민다. 신사장과 조필립은 달리는 기차와 충돌할 위기의 순간을 맞았지만, 기지와 용기 덕분에 극적으로 탈출에 성공한다. 이후 신사장은 “내가 신사장이야, 신사장!”이라는 호쾌한 외침으로 첫 회의 대미를 장식했다.

한편, ‘신사장 프로젝트’는 일상의 공간인 치킨집과 짜릿한 협상 미션이 교차하는 독특한 전개로 이목을 집중시켰다. 한석규를 비롯한 배현성, 이레 등 주연진의 케미스트리와 신경수 감독 특유의 유쾌한 연출이 어우러져 첫 회부터 몰입감을 높였다.

이후 신사장이 어떻게 세상의 억울함을 해결해 나갈지, 다음 회차에 대한 기대감이 고조되고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]