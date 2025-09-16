故 오요안나 1주기…MBC, 프리랜서 기상캐스터 제도 폐지 발표

사진= 고 오요안나 SNS

MBC가 기존 프리랜서 기상캐스터 제도를 폐지하고, 정규직 형태의 ‘기상기후 전문가’를 새롭게 채용할 예정이다.

MBC는 올해 말 또는 내년 초 ‘기상기후 전문가’ 공개 채용을 진행한다. 해당 전문가는 기상·기후 분야의 정보를 직접 취재하고 콘텐츠로 제작해 시청자에게 전달하는 역할을 맡는다. 채용 대상은 기상·기후·환경 관련 전공자나 관련 자격증 소지자, 해당 분야에서 5년 이상의 경력을 가진 이들로 제한되며, 정규직으로 채용된다. 기존 프리랜서 기상캐스터들도 지원 자격이 있다.

그러나 이번 제도 개편은 故 오요안나 전 MBC 기상캐스터의 1주기에 발표됐다. 고인은 지난해 9월, 방송국 내 직장 내 괴롭힘을 호소한 끝에 극단적인 선택을 한 바 있다.

고용노동부는 해당 사건에 대한 특별근로감독 결과, 고인을 근로자로 보기는 어렵다고 판단했지만 MBC 내 괴롭힘 행위는 존재했다고 결론 내렸다.

현재 MBC 사옥 앞에서는 고인의 어머니가 단식 농성을 이어가고 있으며, 15일 고인의 1주기를 맞아 추모 문화제가 열렸다. 고인의 어머니는 “MBC는 비정규직이라는 이유로 딸을 보호하지 않았다”며 “제2의 요안나가 발생하지 않도록 모든 노동자에게 직장 내 괴롭힘 금지법을 적용해야 한다”고 목소리를 높였다.

한편 유족과 시민단체는 MBC의 이번 제도 변화에 대해 “기상캐스터들의 노동자성을 인정하지 않은 채 정규직 공채 경쟁으로 몰아붙이는 방식”이라며 강하게 반발하고 있다.

