‘마이 퍼스트 플립’ 킥플립, 소년美 넘친다

신인그룹 킥플립(KickFlip)이 컴백 콘셉트 포토 총 175장 공개를 완료했다.

킥플립은 22일 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립)과 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'를 발매한다. 이에 앞서 공식 SNS 채널에 신보 네 가지 콘셉트 티징 콘텐츠를 차례로 선보였고 16일 0시에는 마지막 네 번째 개인 티저 35장을 오픈했다.

새 이미지 속 계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현은 클로즈업을 부르는 소년미를 장착하고 시선을 모았다. 또 기타, 마이크, 키보드 등 소품과 함께 학교 밴드부 같은 비주얼을 뽐내며 순정만화에서 튀어나온 듯한 분위기를 선사했다.

오는 22일 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'으로 컴백하는 그룹 킥플립의 콘셉트 포토 일부. 왼쪽부터 시계방향으로 멤버 계훈, 민제, 주왕, 동화. JYP엔터테인먼트 제공

킥플립이 전곡 작업에 참여한 새 앨범 'My First Flip'에는 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'를 필두로 '반창고 (Band-Aid)'(밴드-에이드), '특이점', '다시, 여기', 'Gas On It'(개스 온 잇), '404: Not Found'(낫 파운드), '악몽을 꿨던 건 비밀이지만'까지 총 7곡이 수록됐다.

‘My First Love’에서 ‘love’를 ‘Flip’으로 바꿔 앨범명을 지었고 살짝 삐끗해 버린 첫사랑 이야기를 풀어냈다. 멤버들은 직접 작업한 노래로 많은 리스너들과 공감대를 쌓으며 초가을 플레이리스트를 공략하겠다는 포부다.

한편 킥플립은 9월 22일 오후 6시 신보 'My First Flip'과 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'를 발표한다. 같은 날 오후 7시 Mnet M2 컴백쇼와 8시 컴백 쇼케이스를 열고 활동에 본격 시동을 건다.

