세븐틴 호시, 오늘(16일) 육군 입대…‘깜짝 신곡 발표’

그룹 세븐틴의 멤버 호시가 오늘(16일) 육군에 입대한다.
소속사 플레디스엔터테인먼트에 따르면, 호시는 이날 육군 훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받고 현역 복무를 이어간다. 입대와 동시에 팬들을 위한 신곡 ‘TAKE A SHOT’을 발표하며 남다른 작별 인사를 전했다.
소속사는 “데뷔 10주년을 맞이해 새로운 챕터로 나아가려는 호시의 다짐과 열정을 담은 곡”이라며 신곡에 대한 의미를 설명했다.
이번 입대로 호시는 세븐틴 멤버 중 네 번째로 군 복무에 들어가게 됐다. 현재 정한과 원우가 군 복무 중이며, 전날에는 우지가 현역으로 입대했다.
플레디스 측은 “훈련소 입소식은 여러 장병과 가족이 함께하는 자리인 만큼, 현장 방문은 자제해 주시기 바란다”며 “호시와 우지를 향한 응원은 위버스를 통해 전해주시길 부탁드린다. 두 멤버가 건강하게 복무를 마칠 수 있도록 캐럿들의 따뜻한 격려를 부탁드린다”고 전했다.
한편, 세븐틴은 2015년 데뷔 이후 ‘예쁘다’, ‘울고 싶지 않아’, ‘만세’, ‘아주 NICE’, ‘손오공’ 등 다수의 히트곡을 발표하며 글로벌 인기를 이어가고 있다.
한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com
