엔믹스 칼 갈았다…‘블루 발렌타인’ 특급 프로모션

그룹 NMIXX(엔믹스)가 첫 정규 앨범 발매에 앞서 컴백 프로모션을 펼친다.

NMIXX는 10월 13일 정규 1집 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)을 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 9월 16일 0시 NMIXX 공식 SNS 채널에 새 앨범 티저 일정이 담긴 프로모션 스케줄러를 게재하고 기대감을 끌어올렸다.

스케줄러에 따르면 9월 24일 트랙리스트를 시작으로 25일 'Blue Valentine' 웹툰 첫 번째 에피소드, 26일 앨범 트레일러, 27일~29일 콘셉트 포토, 10월 1일 웹툰 두 번째 에피소드, 2일 'SPINNIN’ ON IT' 이름의 티저와 3일 'SPINNIN’ ON IT' 비디오 본편 및 포토가 순차 오픈된다.

이어 8일 NMIXX 전매특허이자 강점을 살린 티징 콘텐츠인 하이라이트 메들리 아카펠라 버전과 10일 오리지널 버전, 12일 뮤직비디오 티저를 공개하고 컴백 열기를 달군다. 발매 당일인 13일 오후 4시 40분에는 카운트다운 라이브를 진행하고 14일 웹툰 세 번째 편이 업로드된다. NMIXX가 처음 시도하는 웹툰 형식의 독특한 프로모션과 미지의 티저 등 여러 콘텐츠들이 예고됐다.

신보는 지난 3월 미니 4집 'Fe3O4: FORWARD'(에프이쓰리오포: 포워드) 이후 약 7개월 만에 발표하는 작품이자 NMIXX가 데뷔 이래 첫 선보이는 정규 음반이다. 2022년 데뷔 싱글 'AD MARE'(애드 마레)부터 'MIXX POP'(믹스 팝)을 내세운 개성 강한 음악과 탄탄한 실력으로 존재감을 빛내고 있는 '육각형 그룹' NMIXX가 보여줄 새 노래와 무대에 관심이 집중된다.

