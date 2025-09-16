CJ ENM 기획 제작 글로벌 프로젝트 ‘부고니아’, 메인 예고편 공개

영화 부고니아가 메인 예고편을 공개했다.

부고니아는 장준환 감독 영화 지구를 지켜라!(2003)의 영어 리메이크 버전이다. 외계인의 지구 침공설을 믿는 두 청년이, 대기업 CEO 미셸이 지구를 파괴하려는 외계인이라고 생각하고 그를 납치하면서 벌어지는 이야기를 그린다.

CJ ENM은 16일 메인 예고편을 공개했다. 새벽에 일어나 미용 기구를 쓴 채 업무 메일을 체크하고, 러닝 머신과 무술 대련 등 자기 관리에 철저하고 모든 것을 통제해야 하는 CEO 미셸(엠마 스톤). 한편 미셸이 경영하는 회사 물류센터에서 일하는 노동자 테디(제시 플레먼스)는 함께 사는 사촌 동생 돈(에이든 델비스)에게 “우리가 뺏긴 것들, 우리가 당한 것들, 전부 바로잡는 거야”라며 앞으로 벌어질 납치의 정당성을 설득한다. 명품 수트를 입은 CEO 미셸과 노동자인 두 형제의 모습은 빈부와 노사, 갑을 관계 등 많은 것을 한눈에 보여주며, 그들 사이 벌어질 일을 궁금하게 한다.

미셸과 테디와 돈의 몸싸움도 잠시, 정신을 잃은 미셸이 삭발 상태로 눈을 뜨고, “반갑다. 인류 저항군 본부에 온 것을 환영한다”라는 테디의 말이 들려온다. 한국과 미국, 한국어와 영어, 배우도 언어도 배경도 달라졌지만 지구를 지켜라!의 기본 설정을 따라가는 부고니아임을 보여주는 장면이다.

부고니아는 지구를 지켜라!의 투자 배급사인 CJ ENM이 기획·제작에 참여한 작품이다. 패스트 라이브즈(2024)에 이어 세계 관객을 만나는 한국영화 산업의 새로운 여정을 개척하는 영화기도 하다. CJ ENM은 부고니아의 영어 리메이크 시나리오부터 감독, 배우, 제작사 패키징 등 기획개발을 주도했으며, 11월 국내 배급을 담당한다. 베니스 국제영화제와 텔루라이드 영화제 상영 이후 ‘요르고스 감독의 최고 작품’ 등 호평을 받고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

